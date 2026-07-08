Қазақстанда мектеп оқушыларының денсаулығын жасанды интеллект бақылайды
Жүйе дене қызуын, қан қысымын, жүрек қызметін, өкпенің жағдайын, ЛОР мүшелерін, тері жағдайын тексеріп, баланың бойы мен салмағын автоматты түрде тіркейді.
Қазақстанда мектеп оқушыларының денсаулығын бақылауға арналған жасанды интеллект технологиялары енгізіле бастайды.
Бұл бағыттағы MedHub HAQ платформасының таныстырылымы 8 шілде күні Астанада өтті.
Жаңа жоба медициналық стартаптарды қолдауға, жеке мәліметтері жасырылған медициналық деректермен қауіпсіз алмасуға және денсаулық сақтау саласын цифрландыруға бағытталған.
Жоба авторларының айтуынша, бүгінде медицина саласындағы стартаптардың жартысына жуығы қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан толыққанды дами алмай отыр. Сондықтан жаңа платформа инновациялық жобаларды дамытуға және оларды тәжірибеге енгізуге мүмкіндік береді.
Жоба аясында іске қосылған E-Осмотр цифрлық платформасы мектеп оқушыларының профилактикалық медициналық тексерулерін автоматтандырады. Арнайы медициналық құрылғылар баланың денсаулығына қатысты 15 түрлі көрсеткішті анықтап, нәтижесін бірден электронды жүйеге жібереді.
Жасанды интеллект дәрігердің орнына диагноз қоймайды. Ол тек медициналық тексеру нәтижелерін саралап, ықтимал ауытқуларды анықтауға көмектесіп, дәрігерге ұсыныстар береді.
Жүйе дене қызуын, қан қысымын, жүрек қызметін, өкпенің жағдайын, ЛОР мүшелерін, тері жағдайын тексеріп, баланың бойы мен салмағын автоматты түрде тіркейді. Мамандардың айтуынша, мұндай жабдық бүгінде әлемнің 78 елінде қолданылады.
Сонымен қатар платформа қағаз құжат айналымынан бас тартуға мүмкіндік береді. Медициналық тексеру қорытындылары бірден электронды денсаулық картасына енгізіліп, ақпаратты қолмен қайта көшіру қажеттілігі жойылады. Бұл өз кезегінде қателіктердің азаюына ықпал етеді.
Жоба авторларының мәліметінше, қолдау алған осындай медициналық шешімдердің бірі алдағы уақытта Қазақстандағы шамамен 9 мың мектепте қолданылуы мүмкін.
MedHub HAQ платформасын әзірлеушілер бұл бастама медицинаға цифрлық технологияларды енгізуді жеделдетіп, отандық ІТ-жобалар мен ғылыми зерттеулердің дамуына серпін береді деп есептейді.
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