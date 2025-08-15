Қазақстанда кім мешіт сала алады?

Астана қаласының Дін істері жөніндегі басқарма басшысы Қайролла Көшқали елімізде кім мешіт сала алатынын түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның сөзінше, елордада мешіт салуға 35 адам өтініш білдірген.
Көбі аты қазақ, иісі мұсылман болған соң, мешіт салғылары келеді. Кейбірі жиналып, мешіт салғылары келеді. “Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы” заң бойынша мешітті кім сала алады? Заңды түрде ресми тіркелген діни бірлестіктер ғана мешіт салуға өтініш бере алады. Олар жергілікті әкімдікке мешіт салуға жер сұрап не жер болса, оған мешіт салуға рұқсат сұрап, өтініш білдіре алады, - дейді Көшқали.
Оның сөзінше, осындай ресми өтініш болғанда ғана бұл мәселе қаралады.
Заң бойынша мешіт салғысы келетін кез келген қазақстандықтың өтініші қаралмайды. Себебі заңда белгіленген алгоритм бар. Мысалы, егер белгілі бір елдімекенде мешіт болмаса, онда 50-150-ден астам тұрғыны жиналып, жергілікті бас имамға (не жергілікті ҚМБД-ға) барып, (мешіт салуға – ред.) өтініш білдіре алады.
Өтінішті имамдар мен заңгерлер қарап, оны толықтырып, ресми түрде діни бірлестіктің атынан жергілікті әкімдікке өтініш жібереді. Кейін әкімнің мешіт салуға үкімі шыққан соң діни бірлестіктер бұл жұмысты жалғастыра алады.
