Қазақстанда кәсіби оқуға жолданғандар саны 1,2 есе көбейді
Жыл басынан бері 3 741 адам еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқуға жіберілді.
Қазақстанда кәсіби оқытуды дамыту жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып қала береді. Білікті кадрларды даярлау экономикаға еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды тартуға, сондай-ақ азаматтардың жұмысқа орналасу және кәсіби даму мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша кәсіби оқуға 3 741 адам жолданды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,2 есе көп. Былтыр осы уақытта 3 049 адам оқуға жіберілген.
Оқыту жұмыс берушілер сұраныс білдіретін мамандықтар мен кәсіптер бойынша ұйымдастырылады және еңбек нарығының қазіргі қажеттіліктері ескеріледі. Бағдарламалардың ұзақтығы алты айға дейін созылады. Оқу курстарының мазмұны біліктілік талаптары мен жұмыс берушілердің сұранысына сай әзірленеді.
Кәсіби оқыту азаматтарға жаңа дағдыларды меңгеруге, біліктілігін арттыруға немесе жаңа мамандық игеруге мүмкіндік береді. Бұл олардың кейін жұмысқа орналасу мүмкіндігін кеңейтуге ықпал етеді.
Сонымен қатар елімізде Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту жұмыстары жалғасуда. Кәсіби стандарттар әзірленіп, жұмыс берушілер мен білім беру ұйымдарының өзара іс-қимыл тетіктері жетілдірілуде. Сондай-ақ мансаптық даму мен біліктілікті арттыру саласындағы цифрлық сервистердің мүмкіндігі кеңейтіліп жатыр.
Білікті кадрларды даярлау адами капиталды дамытуға және экономиканы еңбек нарығының қазіргі талаптарына сай мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты ретінде қарастырылып отыр.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, алдағы уақытта кәсіби оқыту мүмкіндіктерін кеңейту, жұмыс берушілермен өзара байланысты нығайту және экономиканың сұранысына сай кадр даярлау тетіктерін жетілдіру жұмыстары жалғасады.
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