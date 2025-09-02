Қазақстанда ипотека шарттары қалай өзгеруі мүмкін?

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова ипотека бойынша шекті мөлшерлемені шектеу мәселесін түсіндірді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Ол Қазақстандағы нарықтық ипотеканың үлесі өсіп келе жатқанын айтты.
Қазір банктердің портфеліндегі нарықтық ипотеканың үлесі шамамен 35%-ды құрайды. Базалық мөлшерлеменің жоғары болуына байланысты ипотекалық кредиттер бойынша да пайыздық мөлшерлеме өсті. Қазіргі таңда ол орта есеппен 21–23% шамасында. Біздің шараларымыздың мақсаты – осындай жоғары пайызбен ипотека беруді тежеу, өйткені ипотека, әдетте, ұзақ мерзімді сипатқа ие, – деді ол.
Оның айтуынша, жоғары мөлшерлеме ипотеканың өзіндік құнын айтарлықтай арттырады және соның салдарынан тұрғын үйдің де қымбаттауына әсер етеді.
Азамат ипотеканы толық төлеп біткенше, тұрғын үйдің де құны өзгеріп, амортизацияға ұшырайды. Сондықтан осы факторларды ескере отырып, біз ипотека бойынша шекті мөлшерлемені шектеу қажет деп санаймыз, – деді Әбілқасымова.