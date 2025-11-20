Қазақстанда инфляция 7%-ға дейін төмендейді – болжам

Қазақстанда 2028 жылы инфляция деңгейі 5-7%-ға дейін төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары - Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Сенат отырысында мәлімдеді.
Айта кетерлігі, министр алдағы үш жылға арналған жаңартылған инфляция болжамын ұсынды.
Инфляция болжамы 2026 жылы 9-11%, 2027 жылы 5,5-7,5% және 2028 жылы 5-7% деңгейінде айқындалған, - деп атап өтті вице-премьер.
Сондай-ақ ведомство басшысы 2028 жылға дейінгі сыртқы сауда операцияларының болжамын ұсынды. Белгілі болғандай, елде экспорт көлемі біртіндеп артады.
Болжам бойынша экспорт 2026 жылғы $77,1 млрд-тан 2028 жылы $83,7 млрд-қа дейін, импорт – $67,7-ден $75,2 млрд-қа дейін өседі. Экономиканың өсуі нақты сектор мен қызмет көрсету саласындағы өсудің есебінен қамтамасыз етілетін болады. Өңдеу өнеркәсібінде инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы есебінен өсу қарқыны 2026 жылғы 6,2%-дан 2028 жылы 6,6%-ға дейін ұлғаяды деп болжанады. Тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі үш жылдағы орташа өсу 2,8%, ауыл шаруашылығында – 3,9%, құрылыста – 11,0%, көлік қызметтерінде – 10,1% және саудада – 6,7%-ды құрайды, - деді Серік Жұманғарин.
Еске салайық, Сенатта республикалық бюджеттің үш жылдық параметрлері қаралып жатыр.