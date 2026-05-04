  • Қазақстанда инфляция 10,6%-ға баяулады: Бағасы өскен және арзандаған азық-түлік қайсы?

Инфляцияның бәсеңдеуіне азық-түлік тауарлары мен қызметтер бағасының төмендеуі негіз болды.

Бүгiн 2026, 16:34
АВТОР
Фото: ©BAQ.KZ архиві

2026 жылғы сәуірде Қазақстандағы жылдық инфляция наурыздағы 11%-ға қарағанда 10,6%-ды құрады.

Бұл Ұлттық статистика бюросының деректерінен белгілі болды. Бағаның айлық өсімі наурыздағы 0,6%-дан 0,8%-ға дейін жеделдеді.

Баяулауды азық-түлік тауарлары мен қызметтер қамтамасыз етті. Азық-түлік инфляциясы 11,7%-дан 11,3%-ға дейін, ақылы қызметтер тарифтерінің өсімі 10%-дан 8,9%-ға дейін төмендеді. Азық-түлік емес тауарлар, керісінше, 11,3%-дан 11,7%-ға дейін жеделдеді.

Жылдық көрсеткішке негізгі үлесті үш санат қосты: тамақ өнімдері және алкогольсіз сусындар (4,5 пайыздық тармақ), көлік (1,1 п.т.) және жеке күтім мен өзге де қызметтер (1 п.т.).

Азық-түлік себетінің ішінде мал шаруашылығы тобында айтарлықтай өсім сақталуда: ет пен құс еті бір жылда 18,4%-ға, шұжық өнімдері 17%-ға, алкогольсіз сусындар 17,2%-ға, қышқыл сүт өнімдері 14,8%-ға, жеке пайдалану тауарлары 13,7%-ға, ірімшік пен сүзбе 13%-ға қымбаттады. Тежеуші әсерді 15,1%-ға арзандаған көкөністер мен 38,3%-ға төмендеген суық су тарифтері көрсетті, - делінген статистика бюросының мәліметінде.

Азық-түлік емес тауарлардың ішінде бензин ерекшеленген. Жалпы көрсеткішке 0,53 п.т. үлес қоса отырып, ол бір жылда 16,1%-ға өсті. Ақылы қызметтер санатында ең көп әсерді тұрғын үй қызметтері, су, электр энергиясы және газ (5,3% өсім кезіндегі үлесі 0,58 п.т.), сондай-ақ тұрғын үйді жалға алу – 12,1%-ға өсім көрсетті.

Республикалық орташа деңгей 10,6% болған кезде, Солтүстік Қазақстан облысында инфляция 13,4%-ға, Ұлытауда – 12,9%-ға, Ақмола облысында – 12,7%-ға, Павлодар облысында – 12%-ға жетті. Ең төменгі мәндер Астанада (8,8%) және Алматыда (9,9%) тіркелді. Бір жыл бұрын жағдай керісінше болатын: 2025 жылғы сәуірде Астана 13,8%-бен инфляция бойынша көш бастап тұрса, Павлодар облысы 7,6%-бен ең тұрақты аймақтардың бірі болды, - делінген хабарламада. 

Ұлттық банктің Ақша-кредит саясаты комитетінің базалық мөлшерлеме бойынша келесі отырысы 5 маусымда өтеді.

Еске салайық, бұған дейін BAQ.KZ тілшісі сөре мен шындықты бағамдап, бекітілген баға мен базардағы айырмашылық қандай екенін зерттеген болатын.

