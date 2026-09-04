Қазақстанда фармацевтика өндірісіні үш жылда 37%-ға өсті
Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсібі соңғы жылдары қарқынды өсім көрсетіп келеді. Үш жылда өндіріс көлемі 37%-ға артып, 191 млрд теңгеге жетсе, 2026 жылдың алғашқы жартыжылдығында бұл көрсеткіш 126,6 млрд теңгені құрады. Өндірістің ұлғаюы мен жаңа жобалардың іске қосылуы отандық дәрі-дәрмек үлесін арттырып, халықты қажетті препараттармен тұрақты қамтамасыз етуге жол ашып отыр.
Отандық өндірістің көлемі артып келеді
Соңғы үш жылдың ішінде Қазақстанның фармацевтикалық кәсіпорындарындағы өндірістің көлемі 37%-ға өсіп, 191 млрд теңгеге жетті.
Өндіріс көлемінің өсуі жалғасуда: 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 126,6 млрд теңгеге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 30%-ға көп.
Бүгінде елімізде фармацевтикалық және медициналық өнім өндіретін 209 кәсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде 43 кәсіпорын дәрілік заттар өндіреді. Отандық өнімнің заттай көрсеткіштердегі үлесі 40,3%-ға жетті.
Бұл көрсеткіштер Қазақстандағы фармацевтикалық өндірістің біртіндеп кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Өндіріс көлемінің өсуі ішкі нарықты отандық дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету мүмкіндігін арттыруға ықпал етеді.
Жаңа жобалар дәрі-дәрмек қолжетімділігін арттырады
Сегіз ірі жоба Қазақстанда алғаш рет 494-тен астам атаудағы дәрілік заттарды өндіруді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Олардың қатарында онкологиялық, жүрек-қантамыр, аутоиммундық, орфандық және инфекциялық ауруларды, сондай-ақ қант диабетін емдеуге арналған препараттар бар.
Жаңа өндірістердің іске қосылуы дәрілік заттардың түр-түрін көбейтіп қана қоймай, әлеуметтік маңызы жоғары препараттарға қолжетімділікті арттыруға мүмкіндік береді.
Нәтижесінде бұл пациенттер үшін қолжетімді дәрілік заттардың көбірек болуын және елдегі дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің тұрақтылығын арттыруды білдіреді.
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