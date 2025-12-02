Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда енді 66 км/сағ жылдамдықтан бастап айыппұл салына ма? ІІМ түсіндірді

Бүгiн, 12:38
255
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желілерде тараған, бейнебақылау камералары жылдамдықты 66 км/сағаттан бастап тіркейді деген ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазақстанда енді 66 км/сағ жылдамдықтан бастап айыппұл салына ма? ІІМ түсіндірді

Ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ. Елдімекендерде жеңіл автокөліктер үшін әлі де стандартты норма – 60 км/сағ. Камералар тек 70 км/сағ және одан жоғары жылдамдық асырылғанда ғана тіркейді, - деді ведомствода.

Құқық қорғау органдары жүргізушілерді тексерілмеген ақпаратқа сенбеуге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырды.

