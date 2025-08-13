Қазақстанда ең төменгі жалақы мөлшері өсе ме?

Қазақстанда 2026 жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшерін ұлғайту қарастырылмайды. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметте өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Журналистер келесі жыл ең төменгі жалақының көлемі қандай болатынына қатысты қызығушылық білдірді.
Бізде шын мәнінде ең төменгі жалақыны көтеру мәселесі қарастырылған жоқ. Қазіргі таңда ол – 85 мың теңге, ең төменгі жалақыны көтеруді қарастырмаймыз, - деп жауап берді вице-премьер.
Сондай-ақ бұл сұраққа ҚР Қаржы министрі Мәди Тәкиев те жауап берді.
Біз бұған дейін бұл есепті бізге есептеп береді деп айтқанбыз. Егер барлық көрсеткіштерді қарасақ, орташа мөлшері 90 мың (теңге – ред.) болу керек. Бірақ ағымдағы жағдайды ескере отырып, сол деңгейде (85 мың теңге – ред.) қалдырамыз, - деп түсіндірді Мәди Тәкиев.
Айта кетерлігі, 2018 жылға дейін Қазақстандағы ЕТЖ ең төменгі күнкөріс деңгейіне теңестірілді. Ал 2024 жылдың 20 наурызында Үкімет ЕТЖ есептеудің жаңа әдістемесін бекітті. Оған екі көрсеткіш әсер етеді: орташа жалақы және өткен жылғы еңбек өнімділігі.