Қазақстанда демалыс күндері ауа райы қандай болады?

Бүгiн, 16:05
383
©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Синоптиктер 31 қаңтар және 1–2 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

«Қазгидромет» мәліметі бойынша, тек елдің орталық және шығыс аймақтарында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. 

Қазақстанның қалған бөлігінде атмосфералық фронттарға байланысты ауа райы тұрақсыз болады.

Қар мен боран күтіледі. Ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын болуы мүмкін. Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыста көктайғақ болуы мүмкін, — деп хабарлады синоптиктер.

Әртүрлі өңірлердегі температуралық фон:

Солтүстікте: Түнде -12…-23°С, күндіз -8…-18°С;

Орталық аймақтарда: Түнде -5…-17°С, күндіз 0…10°С;

Оңтүстікте: Түнде +6…+7°С, күндіз +3…+13°С;

Оңтүстік-шығыста: Түнде 0…10°С, күндіз +3…+10°С, таулы аудандарда түнде -12…-17°С, күндіз -3…+2°С.

Елдің қалған аймақтарында температураның елеулі өзгерістері күтілмейді.

