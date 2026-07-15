Қазақстанда бір тәулікте 7 орман өрті тіркелді
Мамандар аптап ыстық пен найзағайлы ауа райына байланысты тұрғындарды табиғат аясында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
2026 жылғы 14 шілдеде Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында 7 орман өрті тіркелді. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі хабарлады.
Өрт оқиғаларының ең көбі Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында – екі-екіден тіркелсе, Ақмола, Абай және Павлодар облыстарында бір-бірден өрт шыққан.
Өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» РМК-ның әуе патрульдеуі, ерте анықтау жүйелері және мемлекеттік орман күзетінің тұрақты бақылауы барысында дер кезінде анықталған.
Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, «Қазавиаорманқорғау» авиациялық бөлімшелері, тікұшақтар, арнайы техника және өзге де күштер мен құралдар жұмылдырылды.
Ведомствоның мәліметінше, жедел әрі үйлесімді әрекеттердің арқасында өрттің елді мекендер мен орман алқаптарына таралуына жол берілмеген.
Мамандар аптап ыстық пен найзағайлы ауа райына байланысты тұрғындарды табиғат аясында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
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