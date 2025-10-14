Қазақстанда балаларға қатысты зорлық-зомбылық деңгейі айтарлықтай төмендеді. Еліміз Еуропа мен Орталық Азиядағы физикалық және психологиялық жазалауды азайту бойынша көшбасшылардың қатарына енді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Еуропа мен Орталық Азия бойынша БҰҰ ЮНИСЕФ Балаларды қорғау жөніндегі аймақтық кеңесшісі Ааран Гринберг «МИКС-2024» халықаралық зерттеуінің нәтижелерін таныстыру кезінде айтты.
Зерттеу деректері бойынша, балаларға күш қолдану арқылы тәртіп орнататын ата-аналардың үлесі 53%-дан 38%-ға дейін азайған. Бұл көрсеткіш аймақтағы ең жоғары нәтижелердің бірі болды.
Қазақстан ата-аналардың балаларды тәрбиелеу кезінде зорлық-зомбылықтың түрлі түрлерін, соның ішінде физикалық жаза мен психологиялық агрессияны қолдану деңгейі едәуір төмендеген ел ретінде аталды. Бұл көрсеткіш 53%-дан 38%-ға дейін азайған және Орталық Азия мен Еуропадағы ең жақсы нәтижелердің бірі, – деді Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева.
Бухарестте өтіп жатқан балаларға қарсы зорлық-зомбылықты жою жөніндегі халықаралық конференцияда Динара Зәкиева Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың балаларды қорғау саласындағы реформалары мен бастамаларын, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 150-ден астам тармақтан тұратын «Қазақстан балалары» бағдарламасын таныстырды.
Бұған дейін Қазақстанға ЮНИСЕФ-тің Еуропа мен Орталық Азия бойынша аймақтық директоры Реджина де Доминичис келіп, қабылданған заңнамалық және институционалдық өзгерістерге жоғары баға берген болатын.
Ол қазақстандық тәжірибені халықаралық деңгейде көрсету қажет екенін атап өтті. Әсіресе күн сайын мыңға жуық бала көмек сұрап жүгінетін мектептік QR-111 жүйесін және буллингтің, зорлық-зомбылықтың және суицидтің алдын алу тетіктерін біріктіретін SAFE платформасына ерекше тоқталды.