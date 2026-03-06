Қазақстанда әйелдер қатары көп мамандық қайсы?

Еліміздегі педагог-әйелдердің үлесі.

Бүгiн 2026, 16:11
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/ЖИ Бүгiн 2026, 16:11
Бүгiн 2026, 16:11
169
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ

Қазақстанда педагогтердің 81,9% әйелдер екені анықталды. ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, Қазақстанның білім беру саласында 492 938 педагог-әйел жұмыс істейді, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Ең оқылған:

Наверх