Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда ауылдық жердегі 121-ші ерікті өрт сөндіру пункті ашылды

Бүгiн, 06:35
117
Бөлісу:
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Қызылорда облысы Қазалы ауданы, Ақсуат ауылы аумағында ҚР ТЖМ-нің «Ауыл құтқарушылары» бағдарламасы аясында 121-ші ерікті өрт сөндіру пункті өз жұмысын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ашылу салтанатына Қызылорда облысы ТЖД бастығының бірінші орынбасары Түйменов Жасұлан, Қазалы ауданының әкімі Есмаханов Алмасбек, жергілікті билік өкілдері және ауыл тұрғындары қатысты.

Жаңа пункттің ашылуы жергілікті атқарушы органдардың қолдауы мен ҚР ТЖМ басшысы Шыңғыс Әріновтің бастамасымен жүзеге асты және елдегі ерікті өртке қарсы құрылымдарды дамытуға үлес қосады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
АҚШ және серіктестер Газа келісімінің алғашқы нәтижелерін жариялады
Келесі жаңалық
Шымкентте алғаш рет бүйрек аутотрансплантациясы сәтті жасалды
Өзгелердің жаңалығы