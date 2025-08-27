Қазақстанда ауа райы күрт салқындайды

Қазақстанда алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады: солтүстік, шығыс және орталықта нөсер, бұршақ пен екпінді жел күтіледі, кей өңірлерде күн күрт салқындайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Алайда 29 тамыздан бастап Солтүстік-Батыс циклоны ойысының өтуіне байланысты елдің солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде тұрақсыз ауа райы күтіледі. 30 тамызда қолайсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік-шығысын да қамтиды. Найзағайлы жаңбыр жауады, кей жерлерде бұршақпен қоса қатты нөсер және екпінді жел күтіледі, әсіресе солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда.
Республика аумағында желдің күшеюі болжануда, ал батыста, солтүстікте және солтүстік-батыста түнгі және таңертеңгі уақытта тұман түседі.
Ауаның температурасы мынадай болады:
• Батыс: 20-31°C;
• Оңтүстік-батыс: 27-35°C;
• Солтүстік-батыс: 23-33°C-тан 15-23°C-қа дейін төмендейді;
• Солтүстік: 30-35 °C-тан 15-23°C-қа дейін төмендейді;
• Орталық: 30-37°C-тан 18-27°C-қа дейін төмендейді;
• Шығыс: 22-32°C-тан 17-28°C-қа дейін төмендейді;
• Оңтүстік: 30-41°C-тан 26-35°C-қа дейін төмендейді;
• Оңтүстік-шығыс: 33-38°C ыстық сақталады;
• Тау бөктерлері: 23-28°C.
Ел тұрғындарына ауа райының өзгеруіне мұқият болып, әсіресе сапарлар мен ашық ауада өткізетін уақытты жоспарлағанда абай болу ұсынылады.