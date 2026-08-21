Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: Қай өңірлерде аптап ыстық сақталады?
22-24 тамызда елдің басым бөлігінде жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ал кей өңірлерде аптап ыстық жалғасады. Толығырақ болжам – материалда.
Қазақстанда 22-24 тамыз аралығында ауа райы құбылмалы болады. «Қазгидромет» РМК болжамынша, ел аумағының басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кейбір өңірлерде жауын-шашын қатты болып, бұршақ түсуі ықтимал.
Метеорологтардың мәліметінше, Қазақстанның басым бөлігіне солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді. Осыған байланысты жаңбыр, найзағай және желдің күшеюі сияқты құбылыстар күтіледі.
Ал еліміздің батыс өңірлерінде ауа райына антициклонның жотасы ықпал етеді. Сондықтан бұл аймақтарда жауын-шашынсыз күндер сақталып, ауа температурасы жоғарылайды. Күндіз термометр бағаны +34…+39°C-қа дейін көтерілуі мүмкін. Яғни батыста аптап ыстық жалғасады.
«Қазгидромет» бұған дейінгі болжамында да тамыздың екінші жартысында Қазақстанның бір бөлігінде жаңбырлы әрі найзағайлы ауа райы сақталатынын, ал батыста ыстықтың жалғасатынын хабарлаған.
Мамандар ауа райының күрт өзгеруі мүмкін екенін ескеріп, тұрғындарға синоптиктердің ескертулерін бақылауға кеңес береді. Әсіресе найзағай, қатты жаңбыр, бұршақ және екпінді жел кезінде сақтық шараларын сақтау маңызды.
Ауа райының нақты көрсеткіштері өңірлерге қарай өзгеше болады. Қысқа мерзімді болжамдар мен қауіпті метеорологиялық құбылыстар туралы ескертулерді «Қазгидрометтің» ресми ресурстарынан бақылауға болады.
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