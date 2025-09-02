Қазақстанда әскерге барудан жалтарғандар сотталуы мүмкін

Қазақстанда әскери қызметке шақырылудан бас тартқандар жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Қарулы күштері Бас штабы Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмысы департаменті бастығының орынбасары Фархат Айдарбаев Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Мерзімді әскери қызметке шақырылудан бас тартқаны үшін заңнамада қылмыстық және әкімшілік жауаптылық көзделгенін атап өткім келеді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 647-бабында әскери есепте тұрған немесе тұруға мiндеттi азаматтың жергiлiктi әскери басқару органының шақыруы бойынша көрсетілген мерзiмде дәлелді себепсіз келмеуi бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. Осы кодекстің 648-бабында әскерге шақыру комиссиясының жолдамасы бойынша медициналық куәландырудан не тексерілуден жалтарғаны үшін әскерге шақырылушыларға ескерту жасауға не үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, - деп түсіндірді ведомство өкілі.
Айтуынша, әскерге барудан жалтарғандарға нақты жаза тағайындалуы мүмкін.
Қылмыстық кодекстің 387-бабына сәйкес әскери қызметтен босатуға заңды негiздер болмаса, бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Өзiнiң денсаулығына зиян келтiру арқылы, аурумын деп жалған сылтаурату жолымен, жалған құжат жасау немесе өзге де алдау анағұрлым қатаң жазаланады, - деді Фархат Айдарбаев.
Бұған дейін енді жігіттерді көшеде ұстап алып, әскерге алып кетпейтіні хабарланған болатын.
Қазақстанда күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Күзде 22 мың жас сарбаз сапқа қосылады.