Әскердегі әлімжеттікті ЖИ камералар бақыламақ
Қорғаныс министрлігі әскердегі әлімжеттікті азайту үшін 105 бөлімшеге бейнебақылау орнатпақ.
Қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев әскери бөлімшелерге жасанды интеллект элементтері бар камералар орнатылғаннан кейін әлімжеттікке байланысты жағдайлар азаяды деп сенетінін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Журналистер ведомство өкілінен камералар орнатылғаннан кейін әскердегі құқық бұзушылықтар азайды ма деп сұрады.
Мен бұған кәміл сенемін. Қазір бұл жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Кейбір әскери бөлімшелерде камералар орнатылып қойған. Оның ішінде жасанды интеллект элементтері бар. Жалпы камера тұрған жерде бұзушылық азаяды деп ойлаймын, – деді Дархан Ахмедиев.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта конкурстық процедуралар жүргізіліп жатыр. Соған қарамастан бірнеше әскери бөлімше жаңа жүйемен жұмыс істеп тұр.
Ахмедиев жасанды интеллект қандай жағдайларды анықтай алатынын да түсіндірді.
Мысалы, әскери бөлімшеде кім бар, кім жоқ екенін көрсетеді. Егер бөлімде 100 сарбаз болуы керек болса, сол жүз адамның барлығы орнында ма, жоқ па – бәрі көрінеді. Егер біреу жоқ болса, оның себебі де анықталады: оқуда жүр ме, ауырып қалды ма деген сияқты, – деді ол.
Сонымен қатар жүйе әскери техника қозғалысын да бақылай алады.
Автотехника мен бронетехника орында тұр ма, әлде жаттығуға шығып кетті ме – бәрін бақылауға болады. Сондай-ақ төбелес болып жатыр ма, түнде рұқсатсыз шығып кетті ме немесе әскери аумаққа бөтен адам кірді ме – осындай жағдайлардың бәрі тіркеледі, – деді Қорғаныс министрінің орынбасары.
Дархан Ахмедиевтің айтуынша, қазіргі таңда мұндай жүйе үш әскери бөлімшеде жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін министр тапсырмасымен камералар 105 әскери бөлімшеге орнатылады.
Вице-министр бұл камералар адамның бет-әлпетін тану мүмкіндігіне де ие екенін айтты. Оның сөзінше, бұл жобаға биыл бюджеттен қаржы бөлінген.
Еске салайық, бұған дейін әскерилердің жалақысын 3 есе арттыру ұсынылды.
Әскери қызметшілерге жаңа жеңілдіктер ұсынылғаны айтылды.
Сондай-ақ, декретке кеткен офицерлердің әскери стажы тоқтатылуы мүмкін.
Қорғаныс министрлігі әскерилердің жалақысы жыл сайын өсіп жатқанын мәлімдеді.
