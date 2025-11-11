Қазақстанда алтын қорының көлемі 98 тоннаға артты

Қазақстанда алтын қорының көлемі 98 тоннаға артқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан Үкімет отырысында мәлімдеді.
Айтуынша, қазіргі таңда ел аумағында 103-тен астам түрлі пайдалы қазба және 10 мыңға жуық кен орны мемлекеттік есепке алынған.
2 907-ден астам лицензия және 251-ге жуық қатты пайдалы қазбалар бойынша келісімшарт бар. Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде алғаш рет Көк-Жон (Болаттобе учаскесі), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенттік және Тақыр-Қалжыр кен орындары мемлекеттік есепке алынды. Қор көлемі 98 тонна алтынға, 36 мың мысқа, 11 млн тонна марганецке және 1,3 млн тонна фосфоритке артты, - деп атап өтті ведомство өкілі.
Сондай-ақ ол Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2026 жылы ел аумағының геологиялық-геофизикалық зерттелуін 2 млн 200 мың шаршы километрге дейін кеңейту көзделген.
Бүгінде 2 млн 14 мың шаршы километр аумақ зерттеліп отыр. Жыл соңына дейін бұл көлем 2 млн 38 мың шаршы километрге дейін ұлғайтылатын болады, - деді вице-министр.