Қазақстанда алтын бағасы күрт өсті: Ұлттық банктің жаңа деректері

Бір апта ішінде бағалы металл 3 826,73 теңгеге қымбаттады.

Бүгiн 2026, 16:10
©BAQ.KZ коллажы
Бүгiн 2026, 16:10
Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Елімізде бағалы металл алтынның құны бір аптаның ішінде айтарлықтай қымбаттады. Бұл туралы Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметтеріне сілтеме жасап, BAQ.KZ хабарлайды.

Бағаның өзгеруі

Ұлттық банктің 16 сәуірдегі мәліметі бойынша, бір грамм алтынның ресми құны 73 133,53 теңгені құрады.

Салыстырмалы түрде айтсақ, өткен аптада бағалы металдың бағасы 69 306,80 теңге деңгейінде болған еді. Осылайша, небәрі жеті күннің ішінде алтын грамына 3 826,73 теңгеге қымбаттаған.

Құнның өсуі бағалы металдар нарығындағы жалғасып жатқан құбылмалылықты және қорғаныс активтеріне деген жоғары сұранысты көрсетеді.

Нарықтағы жағдай

Сарапшылардың пікірінше, құнның мұндай өсуі келесі факторларға байланысты:

  • Нарықтағы құбылмалылық: Бағалы металдар нарығындағы жалғасып жатқан тұрақсыздық.

  • Сұраныстың артуы: Әлемдік экономикадағы белгісіздік фонында инвесторлардың «қорғаныс активтеріне» (алтынға) деген қызығушылығының артуы.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның алтын резерві рекордтық деңгейге жеткені, ол теңгеге қалай әсер ететіні хабарланды. 

