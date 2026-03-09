АҚШ Венесуэладан 100 млн долларлық алтын алды
Алтын өнеркәсіптік мақсаттарға және коммерциялық пайдалануға жеткізілген.
Бүгiн 2026, 09:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:50Бүгiн 2026, 09:50
75Фото: pexels.com
АҚШ Венесуэладан құны 100 млн доллар болатын алтын алған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы АҚШ-тың ішкі істер министрі Дуглас Бергам Fox News телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді.
Жұма күні Венесуэладан АҚШ-қа өнеркәсіптік міндеттер мен коммерциялық мақсатта пайдалану үшін 100 млн доллар көлемінде алтын жеткізілді, – деді ол.
Ең оқылған:
- Ғылымды таңдаған дәрігер: Жас ғалым Динара Ғалиеваның зерттеу жолы
- Иран Кувейттегі америкалық тікұшақ базасына соққы жасады
- Аспанға ғашық ару: Тікұшақ тізгіндеген қазақ қызының ерекше жолы
- "Соңғы күндерін санап жатыр". Трамп Ираннан кейін Кубамен "айналысуға" уәде берді
- Қазақстандық бойжеткен Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті