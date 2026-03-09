АҚШ Венесуэладан 100 млн долларлық алтын алды

Алтын өнеркәсіптік мақсаттарға және коммерциялық пайдалануға жеткізілген.

Бүгiн 2026, 09:50
pexels.com
Бүгiн 2026, 09:50
Фото: pexels.com

АҚШ Венесуэладан құны 100 млн доллар болатын алтын алған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы АҚШ-тың ішкі істер министрі Дуглас Бергам Fox News телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді.

Жұма күні Венесуэладан АҚШ-қа өнеркәсіптік міндеттер мен коммерциялық мақсатта пайдалану үшін 100 млн доллар көлемінде алтын жеткізілді, – деді ол.

