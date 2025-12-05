Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда 50 мыңнан астам азамат банкрот деп танылды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 17:11
177
Артём Чурсинов
Фото: Артём Чурсинов

Қазақстанда 50 мыңнан астам азамат жалпы сомасы 188 млрд теңгеге банкрот деп танылды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында ҚР Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Вице-министрдің айтуынша, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңнама үнемі жетілдіріліп келеді. Соңғы өзгерістер қатарында:

  • 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған қарыз шарттарына борышты реттеу талабының алынып тасталуы;
  • Борышкердің себепсіз соттан тыс банкроттық рәсімін тоқтата алу мүмкіндігі;
  • Банкроттың қаржы ұйымдары алдындағы, соның ішінде кредиттік бюроларда көрсетілмеген барлық міндеттемелерінің тоқтатылуы.

Сонымен бірге, Парламентте ломбардтарды соттан тыс банкроттық рәсіміндегі кредиторлар қатарынан шығару және берешегі 1600 АЕК-ке дейінгі азаматтар үшін рәсім мерзімін қысқарту жөніндегі түзетулер қарастырылып жатыр.

