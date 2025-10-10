Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда 36 млн тонна мал азығы дайындалды

Бүгiн, 17:00
149
gov.kz
Фото: gov.kz

2025-2026 жылдардағы қысқы маусымға дайындық аясында ауыл шаруашылығы жануарларына арналған мал азығын дайындау жұмыстары белсенді жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 24,9 млн тонна шөп (жоспардың 101,5%-ы), 1,9 млн тонна пішендеме (112,5%), 3,2 млн тонна құрамажем (56,8%), 2 млн тонна сабан (97,0%), 4,1 млн тонна сүрлем (88,6%) дайындалды.

Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында (125%), Абай, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Алматы, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында (100%) жоспар орындалғаны байқалады.

Дайындалған мал азығының көрсетілген көлемдері жануарларды толыққанды азықтандыруға, жоспарлы өнім мен төл алуға, сондай-ақ мал басының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жалпы республикадағы мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты.

