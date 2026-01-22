Қазақстанда 292 мың адам АӘК алды: Қалай және кімге төленеді?

2025 жылы Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) 54,4 мың отбасындағы 292,7 мың адамға тағайындалды. Төленген қаражаттың жалпы көлемі 33,4 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, атаулы әлеуметтік көмектің негізгі мақсаты – азаматтарға ақшалай қолдау көрсету ғана емес, сонымен қатар отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуға бағытталған белсенді шараларға тарту арқылы қиын өмірлік жағдайдан шығуына жәрдемдесу.
Атаулы әлеуметтік көмек аясында бірнеше қолдау тетігі қарастырылған. Атап айтқанда, табысы кедейлік шегінен аспайтын азаматтарға тоқсан сайын әлеуметтік көмек тағайындалады.
Сонымен қатар, табысы аз отбасылардағы 1 жастан 6 жасқа дейінгі әр балаға ай сайын 1,5 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде қосымша төлем төленеді. 2025 жылы АӘК алушы отбасылар қатарындағы мектеп жасына дейінгі 91,1 мың балаға 4,1 млрд теңге сомасында қосымша төлем тағайындалған, - деп хабарлады Еңбек министрлігі.
Бұдан бөлек, атаулы әлеуметтік көмек алушыларды жұмыспен қамту шаралары да қамтылған. Олардың қатарында жұмысқа орналастыру, өз ісін ашуға ниетті отбасыларға гранттар беру, қажет болған жағдайда біліктілікті арттыру курстарына жолдау және өзге де қолдау тетіктері бар.
АӘК тағайындауға өтінішті қазақстандықтар тұрғылықты жері бойынша мансап орталықтарына, ауылдық округ әкімдеріне, сондай-ақ электрондық үкімет порталы – egov.kz арқылы бере алады.