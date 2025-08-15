Қазақстанда 100 мың теңгеге өмір сүруге бола ма – мамандар зерттеуі

Қазақстанның әр өңірінде өмір сүру құны айтарлықтай өзгеше. Айына 100 мың теңгеге Түркістан және Алматы облыстарында "барынша" өмір сүруге болады, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Құпиясы жоқ, Қазақстанда өмір қымбаттап барады: бұрын бір айлық азық-түлікке жететін сома қазір екі аптаға да жетпеуі мүмкін. Дегенмен, бұл көп жағдайда өңірге байланысты. EconomyKZ аналитиктерінің зерттеуінше, кейбір аймақтарда 100 мың теңге бір адамның негізгі шығындарын толық жабуға жетеді.
Мәселен, айына 100 мың теңгемен Алматы, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында, Шымкент қаласында және Жетісу облысында "ыңғайлы" өмір сүруге болады.
Бұл өңірлерде жан басына шаққандағы орташа табыс 100 мың теңгеден төмен, сондықтан мұндай табыс иесі өңірлік орташа деңгейден жоғарырақ табысқа ие болады.
"Арзан" өңірлерде бұл ақша бір адамның барлық негізгі шығындарын жабуға жеткілікті:
• азық-түлік – шамамен 30 000 тг;
• ет пен балық – 17 000 тг;
• коммуналдық қызмет – 6 500-8 000 тг;
• ойын-сауық – шамамен 4 000 тг;
• көлік пен байланыс – 7 000-8 000 тг.
Ал Абай және Ұлытау облыстарында, сондай-ақ Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарында 100 мың теңгемен жергілікті тұрғындардың орташа деңгейінде өмір сүруге болады. Бұл өңірлерде орташа жан басына шаққан табыс осы шамада. Мұнда бұл сомаға азық-түлік, киім, тұрмыстық химия мен ұсақ-түйектер, тұрғын үй мен коммуналдық қызмет, шаштараз және жөндеу қызметтері, кафе мен ойын-сауық, сондай-ақ салықтар мен несиелер сияқты міндетті төлемдерді жабуға жеткілікті.
Ал Алматы, Астана, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарында 100 мың теңгемен жайлы өмір сүру мүмкін емес. Бұл ақша кафе мен ойын-сауыққа жетпейді. Мұндай табысы бар қазақстандықтар азық-түлік таңдауда шектеліп, ірі сатып алулардан бас тартуға мәжбүр болады.
Айта кетерлігі, бұл шығындарға тұрғын үй ақысы кірмейді. Кейбір қазақстандықтың жеке пәтері жоқ, көпшілігі жалдап тұрады. Негізгі мәселе – әсіресе Алматы мен Астанада айына 100 мың теңгеге жалға берілетін пәтер табу іс жүзінде мүмкін емес, ал бұл сегменттегі бағалар өсуін жалғастыруда. Басқаша айтқанда, мұнда 100 мың теңгемен тек өз баспанасы бар адам ғана өмір сүруі мүмкін.
Айта кетейік, соңғы деректер бойынша Қазақстандағы орташа жалақы 448 620 теңгеге жетті.