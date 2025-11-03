Қазақстанда 10% бастапқы жарнамен жаңа ипотека бағдарламасы іске қосылды

Бүгін, 2025 жылғы 3 қарашада, елімізде «Наурыз» атты мемлекеттік жеңілдетілген ипотека бағдарламасы ресми түрде іске қосылды. Бағдарлама аясында қазақстандықтар алғашқы тұрғын үйін небәрі 10% бастапқы жарнамен және жылдық 7%-дан басталатын мөлшерлемемен рәсімдей алады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өтінім қабылдау мерзімі – 2025 жылғы 3 қарашадан 1 желтоқсанға дейін. Өтініштерді тек онлайн форматта Baspana Market порталы арқылы беру қажет.
Кімдер қатыса алады
«Отбасы банкінің» салымшылары, депозитінде кемінде 2 миллион теңге болуы тиіс;
Өзінде және отбасы мүшелерінде соңғы 5 жылда үйі болмаған азаматтар;
Жасы 18 бен 63 жас аралығындағы қазақстандықтар.
Несиелеу шарттары
Бастапқы жарна:
• 10% – егер пәтер таза әрлеуде болса;
• 20% – егер пәтер екінші нарықтан немесе қарапайым әрлеуде болса.
• Пайыздық мөлшерлеме:
• 7% (ЖТСМ – 7,1%) – әлеуметтік осал топтарға;
• 9% (ЖТСМ – 9,4%) – өзге қатысушыларға.
Қарыз сомасы:
Аймақтарда – 30 миллион теңгеге дейін;
Астана мен Алматыда – 36 миллион теңгеге дейін.
Мерзімі: 19 жылға дейін.
Қандай тұрғын үй сатып алуға болады?
• Астана, Алматы және облыс орталықтарында – тек жаңа тұрғын үй (құрылыс компаниясынан).
• Моноқалалар мен ауылдарда – жаңа да, екінші нарықтағы тұрғын үйді сатып алуға болады.
Тұрғын үй таңдау және өтінім беру рәсімі Baspana Market платформасы арқылы жүргізіледі.