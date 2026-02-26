Қазақстан жаһандық туризм рейтингінде 52-орынға көтерілді
Үздік 50 елдің қатарына кіру – стратегиялық мақсаттардың бірі.
Бүгiн 2026, 15:48
170Фото: ©BAQ.KZ архиві/Алтынбек Хумарзах
Қазақстан әлемдік туристік рейтингте өз позициясын нығайтуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық индексінде Қазақстан 119 елдің ішінен 52-орынға көтерілген, бұрын 66-орынға ие болған. Бұл туралы ОКҚ алаңында ҚР Туризм және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитеті төрағасының міндетін атқарушы Нұрбол Байжанов хабарлады.
Жалпы үздік 50 елдің қатарына кіру – стратегиялық мақсаттардың бірі. Бұл туристерге ыңғайлы болуы мен қауіпсіздігін арттыру, инфрақұрылымды жақсарту және туристік объектілердің қолжетімділігін арттыру бойынша жүйелі жұмыстың нәтижесін көрсетеді, - деді спикер баспасөз конференциясы барысында.Еске салайық, бұған дейін Бозжыра әлемдегі ең үздік 10 шөлдің қатарына енгені хабарланды.
