Қазақстан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 74 медаль жеңіп алды
Жалпыкомандалық есепте Қазақстан бірінші орынға шықты.
6 Қыркүйек 2026, 21:05
БӨЛІСУ
6 Қыркүйек 2026, 21:056 Қыркүйек 2026, 21:05
98Фото: Туризм және спорт министрлігі
Қазақстан құрамасы Қырғызстанда өткен VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын 74 медальмен аяқтады.
31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында өткен жарыста қазақстандық спортшылар 32 алтын, 20 күміс және 22 қола медаль иеленді.
Жалпыкомандалық есепте Қазақстан бірінші орынға шықты. 30 алтын медаль жеңіп алған Қырғызстан екінші, 7 алтын жүлдесі бар Ресей үшінші орынға тұрақтады.
Қазақстандық спортшылар аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, алыш, армрестлинг, арқан тартыс, тоғызқұмалақ, мангала, дәстүрлі садақ ату, ат жарысы және басқа да ұлттық спорт түрлерінен жеңімпаз және жүлдегер атанды.
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 113 елден 3 мыңға жуық спортшы қатысты.
Ең оқылған:
- Британдық ең көне журнал Тоқаевтың Ақжан атты жылқысына тәнті болды
- Астананың шеткері аумақтарында көпқабатты үй салуға 2035 жылға дейін шектеу қойылды
- Гонконгтік және шошқа тұмауы: Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады
- Шекарадан өту уақыты қысқарады: Қазақстан 37 өткізу пунктін жаңғыртып жатыр
- Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасады