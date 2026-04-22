Қазақстан VI Азия жағажай ойындарында су добынан Таиландты жеңді
Қазақстан әйелдер құрамасы алғашқы ойында Таиланд командасын жеңді.
Қытайдың Санья қаласында Азия жағажай ойындарында су добынан жарыс басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан әйелдер құрамасы алғашқы ойында Таиланд командасын тізе бүктірді. Біздің спортшылар келесі ойынын ертең, 23 сәуірде Ганконг құрамасына қарсы өткізеді.
Туризм және спорт министрлігі мәліметінше, жағажайдағы су добының форматы классикалық түрінен ерекшеленеді: мұнда командалар сет бойынша ойнайды.
Негізгі уақыт сеттер бойынша 2-2 есебімен аяқталып, шешуші пенальти сериясында Қазақстан құрамасы 2:0 есебімен басым түсті.
Команда құрамында өнер көрсетіп жатқан отандастарымыз: Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова және Аида Алпысбай.
Турнир айналмалы жүйесі бойынша өтеді: командалар үш ойыннан өткізеді, соның қорытындысынан кейін жүлдегерлер анықталады. Айта кетейік, бүгін ойындардың салтанатты ашылу рәсімі де өтеді.
Қазақстан құрамасының ту ұстаушылары - Мұрат Шәкенов (су добы) пен Диана Ержанова (акватлон).
