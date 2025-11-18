Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан U17 құрамасы Еуропа чемпионатына іріктеуде Албанияны жеңді

Бүгiн, 04:21
112
Бөлісу:
inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Жастар А дивизионына жолдама алды деп хабарлайды BAQ.KZ inbusiness.kz-ке сілтеме жасап.

8-топта 17 жасқа дейінгі футболшылар арасындағы 2025/26 жылғы Еуропа чемпионатының алғашқы іріктеу кезеңінің үшінші тур ойындары аяқталды. Нидерланды - Хорватия кездесуінде хорватиялықтар 3:2 есебімен жеңіске жетті. Бұл нәтиже алты ұпай жинаған Қазақстан құрамасына топта бірінші орын алып, екінші кезеңнің А лигасына жолдама алуға мүмкіндік берді.

Шешуші турға дейін көш бастап тұрған Нидерланды төрт ұпаймен үшінші орынға түсіп, В лигасына жол тартты. Алты ұпай жинаған Хорватия екінші орынға көтеріліп, А лигасында ойнайтын болды. Бір ұпайы бар Албания В лигасында жарысты жалғастырады.

Қазақстан құрамасы турнирдің алғашқы матчында Хорватияны 2:1 есебімен жеңді. Кейін Нидерландыға 1:4 есебімен есе жіберді, ал соңғы турда Албанияны 2:1 есебімен ұтты. Енді Бауыржан Сағындықтың шәкірттері 2026 жылдың көктемінде Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама үшін таласады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
18 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
Келесі жаңалық
Жамбыл облысында жеңіл көлік жүріп келе жатқан пойызға соғылды
Өзгелердің жаңалығы