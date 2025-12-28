Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан ТЖМ ұшағы баланы шұғыл емдеуге жеткізді

Бүгiн, 15:20
Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

ТЖМ авиаборты баланы шұғыл тасымалдау үшін Қызылорда-Алматы бағыты бойынша санитарлық ұшуды орындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алматы қаласының бейінді медициналық мекемелерінің бірінде мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді талап еткен 2019 жылы туған қыз баланы шұғыл эвакуациялау қажет болды.

Әуе кемесінің бортында баланы анасы, сондай-ақ санитарлық авиация дәрігерлері алып жүрді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ұшақ экипажының және санитарлық авиация медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының арқасында ұшу штаттық режимде және қиындықсыз өтті.

ТЖМ ұшағы Алматы әуежайына қонды, одан кейін қыз жедел медициналық жәрдем бригадасына мамандардың бақылауымен одан әрі тексеру және емдеу үшін берілді.

