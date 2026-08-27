Қазақстан тректегі велоспорттан әлем чемпионатында үздік ондыққа енді
Ұлттық құраманың ең жоғары көрсеткішіне Аружан Қабдулова қол жеткізді.
Бельгияның Хесден-Золдер қаласында тректегі велоспорттан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. Байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасының спортшылары бірнеше сайыста үздік нәтижелер көрсетті.
Ұлттық құраманың ең жоғары көрсеткішіне Аружан Қабдулова қол жеткізді. Ол қалыс қалу сайысында алтыншы орынға ие болып, әлем чемпионатының үздік ондығына енді.
Сондай-ақ Зейнолла Азаматұлы скретч бәсекесінде 13-орын, Мансұр Бралин кейрин сайысында 13-орын алды. Қалған спортшылар да түрлі бағдарламаларда халықаралық деңгейдегі тәжірибе жинақтады.
Қазақстан құрамасының нәтижелері:
- Аружан Қабдулова — қалыс қалу сайысында 6-орын;
- Зейнолла Азаматұлы — скретчте 13-орын;
- Мансұр Бралин — кейринде 13-орын;
- Виталина Хоружая — омниумда 22-орын;
- Әлихан Жүнісов — омниумда 25-орын.
Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты қазақстандық велошабандоздар үшін халықаралық бәсекедегі тәжірибесін арттыруға және алдағы ірі жарыстарға дайындықтарын пысықтауға мүмкіндік берді.
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