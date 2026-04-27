Қазақстан тауық жұмыртқасын елге әкелуге алты айға тыйым салды
Ол 2026 жылдың 21 қазанына дейін күшінде болады.
Бүгiн 2026, 08:30
51Фото: unsplash.com
Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі республикаға тауық жұмыртқасын әкелуге тыйым салу туралы бұйрық жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тауық жұмыртқасының Қазақстан арқылы транзитін, сондай-ақ оларды ЕАЭО-ға мүше бір мемлекеттен ЕАЭО мүше екінші мемлекетке Қазақстан арқылы тасымалдауды қоспағанда үшінші елдерден және ЕАЭО елдерінен барлық көлік түрімен тауық жұмыртқасын Қазақстанға әкелуге алты айға тыйым салынсын, – делінген құжатта.
2025 жылдың желтоқсанында Қазақстан сәуір айында енгізілген тауық жұмыртқасын әкелуге салынған тыйымды тағы бір айға ұзартты.
Құжатта отандық өндірушілерді қолдау осы шаралардың себебі ретінде көрсетілген.
Ең оқылған:
- Алматы облысында 14 жастағы қыз жоғалып кетті
- Ұстаздар әулеті: Бір ананың жолын жалғаған білім шырақшылары
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады
- Асханадағы жанжал: Талдықорғанда әйел адам пышақ жарақатынан көз жұмды
- Жәнібек Әлімханұлы мерзімінен бұрын рингке оралуы мүмкін