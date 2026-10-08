Қазақстан спортының жаңа дәуірі: Олимпиада алтыны, әлем чемпиондары және тарихи жеңістер
2019-2026 жылдар аралығында Қазақстан спорты халықаралық аренада бірқатар тарихи нәтижеге қол жеткізді. Қысқы және жазғы спорт түрлерінен, паралимпиадалық және ұлттық спорттан жаңа чемпиондар шықты. Сонымен қатар елде спорт инфрақұрылымы кеңейіп, балалар, бұқаралық және инклюзивті спортты дамытуға арналған жаңа нысандар салынды.
Қазақстан спорты соңғы жылдары тек жекелеген жеңістермен емес, жүйелі нәтижелерімен ерекшелене бастады. 7 жыл ішінде елде 536 жаңа спорт нысаны салынып, спорт инфрақұрылымымен қамту деңгейі 44%-дан 59,6%-ға дейін өсті. Бүгінде елімізде 26 518 спорт нысаны жұмыс істейді.
Бұл өзгерістер халықаралық жарыстардағы нәтижелермен қатар жүрді. Қазақстандық спортшылар Олимпиада, Паралимпиада, әлем чемпионаттары, Азия ойындары мен Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел тарихындағы жаңа белестерді бағындырды.
Олимпиададағы тарихи алтындар
Қазақстанның соңғы жылдардағы ең маңызды жетістіктерінің бірі – Олимпиада ойындарындағы тарихи жеңістер.
2024 жылы Елдос Сметов дзюдодан Қазақстанның алғашқы Олимпиада чемпионы атанды. Бұл ел дзюдосының тарихындағы маңызды кезең болды.
Ал 2026 жылы Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанның алғашқы Олимпиада чемпионы атанды. Осылайша, еліміз бұл спорт түрінен алғаш рет Олимпиада алтынына қол жеткізді.
Қазақстандық спортшылардың жетістіктері Олимпиадамен ғана шектелген жоқ. Теннистен Елена Рыбакина 2022 жылы Уимблдон турнирін жеңіп, Қазақстанға тарихтағы алғашқы «Үлкен дулыға» титулын әкелді.
Әлем чемпионаттарындағы тарихи жеңістер
Қазақстандық спортшылар әлем чемпионаттарында да бірқатар алғашқы нәтижеге қол жеткізді.
2023 жылы Ризабек Айтмұхан ерлер арасындағы еркін күрестен Қазақстанның алғашқы әлем чемпионы атанды.
2025 жылы Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионатының алтынын жеңіп алып, Қазақстанға бұл атақты 26 жылдан кейін қайта әкелді.
Ал 2026 жылы Қазақстанның ерлер арасындағы семсерлесу құрамасы командалық жарыста алғаш рет әлем чемпионы атанды. Сол жылы үстел теннисінен ерлер құрамасы командалық әлем чемпионатында алғаш рет 1/8 финалға шықты.
Бокстан да Қазақстан өз позициясын сақтап келеді. 2019 жылы ел құрамасы әлем чемпионатында алты медаль жеңіп алып, командалық есепте үшінші орынға ие болды.
Қысқы спорттағы жаңа белес
Қазақстанның қысқы спорттағы жетістіктері де соңғы жылдары айтарлықтай артты.
2019 жылы Элизабет Тұрсынбаева әйелдер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатында төрттік секіріс орындап, әлемдік мәнерлеп сырғанау тарихына енді.
2025 жылы қазақстандық спортшылар қысқы Азия ойындарында фристайл мен шорт-тректен ел тарихындағы алғашқы алтын медальдарға қол жеткізді.
Фристайлдан бұл жетістікке Шерход Хаширбаев пен Роман Иванов, ал шорт-тректен Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов, Абзал Әжіғалиев, Мерсаид Жақсыбаев және Глеб Ивченко қол жеткізді.
2026 жыл Қазақстанның қысқы спорт тарихында ерекше орын алды. Михаил Шайдоров Олимпиада чемпионы атанса, Ербол Хамитов Паралимпиадада парабиатлоннан алтын және шаңғы жарысынан қола медаль жеңіп алды.
Ал жасөспірімдер арасында Кристина Шумекова бір әлем чемпионатында конькимен жүгіруден бес алтын медаль иеленді.
Параспорттағы тарихи нәтижелер
Қазақстан паралимпиадалық спортта да жаңа көрсеткіштерге қол жеткізді.
2021 жылы Токио Паралимпиадасында Қазақстан бес медаль жеңіп алды. Давид Дегтярев паралимпиада чемпионы атанды.
2024 жылғы Париж Паралимпиадасында Қазақстан тоғыз медаль иеленді. Бұл – ел тарихындағы жазғы Паралимпиада ойындарындағы медаль саны бойынша ең үздік нәтиже.
Сол жылы Еркін Ғаббасов пара нысана көздеуден Қазақстанға алғашқы паралимпиадалық медальді әкелді.
Парабиатлонда да тарихи нәтиже тіркелді. 2024/2025 маусымында Ербол Хамитов Кристалл глобусты жеңіп алған алғашқы қазақстандық атанды. Ал 2026 жылы ол парабиатлоннан Паралимпиада ойындарында Қазақстанның алғашқы алтынын жеңіп алды.
Парадзюдодан Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамалары 2025 жылы әлем чемпионы атанды. Сол жылы ерлер құрамасы отырып ойнайтын волейболдан алғаш рет Азия чемпионы болды.
Ұлттық спорттағы жеңістер
Қазақстанның халықаралық аренадағы жетістіктерінің тағы бір маңызды бағыты – ұлттық спорт.
2024 жылы Астанада V Дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтті. Оған 89 елден шамамен 2 700 қатысушы қатысты. 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынды.
Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте бірінші орын алып, 43 алтын, 32 күміс және 37 қола медаль жеңіп алды.
Ұлттық спорт түрлерінде де әлемдік деңгейдегі нәтижелер тіркелді.
2025 жылы Қазақстан теңге ілуден өткен алғашқы әлем чемпионатының үш бірдей тәртібінде жеңіске жетті.
2026 жылы Қазақстан көкпардан әлем чемпионы атанды.
Сол жылы ұлттық құрама дәстүрлі садақ атудан FETIH KUPASI турнирінде үш алтынды қоса алғанда, сегіз медаль иеленді.
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан аударыспақтан төрт, бәйгеден төрт, тоғызқұмалақтан төрт алтын жеңіп алды. Ұлттық атудың үш бағыты бойынша да қазақстандықтар үш алтын медальға қол жеткізді.
Қазақ күресінен 2026 жылы Бакуде өткен әлем чемпионатының алғашқы күнінде Қазақстан спортшылары үш алтын медаль жеңіп алды.
Спорттағы жетістіктің негізі – инфрақұрылым
Жоғары нәтижелердің артында спортшылардың дайындығымен қатар, елдегі спорт инфрақұрылымының дамуы да тұр.
Соңғы жеті жылда 536 жаңа спорт нысаны салынды. Сонымен бірге 75 тез салынатын спорт нысаны пайдалануға берілді.
Елімізде бүгінде 26 518 спорт нысаны бар. Оның 24 321-і мемлекеттік, 2 197-сі жекеменшік.
Өңірлерде заманауи стадиондар, бассейндер, мұз сарайлары, спорт кешендері, теннис орталықтары мен олимпиадалық даярлық базалары бой көтерді.
Қызылордада 11 мың көрерменге арналған, УЕФА талаптарына сәйкес келетін стадион іске қосылды. Түркістанда мұз сарайы, Теннис орталығы және халықаралық деңгейдегі ескек есу арнасы пайдалануға берілді. Алматы облысында ұлттық құрамалар мен олимпиадалық резервті даярлауға арналған Республикалық олимпиадалық даярлау базасы ашылды.
Астанада Ұлттық спорт университетінің құрылысы аяқталды. Ол білім беру мекемесі ғана емес, көпсалалы спорттық және ғылыми орталық ретінде жұмыс істейді.
Инклюзивті спортқа да басымдық берілді
Спорт саласындағы өзгерістер параспортшылар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған инфрақұрылымның дамуынан да көрінеді.
2025 жылдың соңында Қазақстанда алғаш рет төрт инклюзивті спорт орталығы пайдалануға берілді.
Астанадағы орталықта 12 бейімделген спорт түрімен айналысуға мүмкіндік бар. Қызылорда облысындағы орталықта олимпиадалық стандарттарға сай 50 метрлік бассейн салынған.
Ақтөбедегі «Қуат» инклюзивті спорт кешені күніне 500 адамға дейін қабылдай алады. Мұнда 25 метрлік бассейн, әмбебап және күрес залдары, үстел теннисі залы және 200 орындық трибуна бар. Кешенде 20-дан астам спорт түрін дамытуға мүмкіндік жасалған.
Батыс Қазақстан облысында да мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған спорт кешені ашылып, онда параволейбол, парабаскетбол, парадзюдо, парапауэрлифтинг және басқа да спорт түрлеріне жағдай жасалды.
Жетістіктер жүйеге айнала бастады
2019-2026 жылдардағы көрсеткіштер Қазақстан спортының жекелеген спортшылардың жеңісімен ғана шектелмей, инфрақұрылым, бұқаралық спорт, балалар спорты, параспорт және ұлттық спортты қамтитын кең ауқымды жүйеге айналып келе жатқанын көрсетеді.
Бір кезеңде Қазақстан алғашқы Олимпиада алтынына қол жеткізсе, екінші бағытта әлем чемпиондары шықты. Ұлттық спортта әлемдік және құрлықтық жарыстарда жеңістер көбейді. Параспортта ел тарихындағы алғашқы медальдар мен алтындар алынды.
536 жаңа спорт нысаны, 26 мыңнан астам қолданыстағы нысан, алғашқы Олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары және халықаралық ареналардағы тарихи жеңістер – Қазақстан спортының соңғы жеті жылдағы негізгі нәтижелерінің бір бөлігі.
Бұл көрсеткіштер спорт саласында жаңа инфрақұрылым қалыптасып қана қоймай, оның нәтижесі халықаралық жарыстардағы нақты жетістіктермен көріне бастағанын аңғартады.
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