Қазақстан – Словакия: Ұлттық құрама сәтсіз серияны жеңіспен аяқтай ала ма?
Бес матчта бірде-бір рет жеңілмеген Словакия бүгін Астанада Қазақстан құрамасымен кездеседі. Ұлттар лигасының соңғы турында ұлттық құрама жанкүйерлерін жеңіспен қуанта ала ма?
Бүгін, 16 қарашада футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы УЕФА Ұлттар лигасының топтық кезеңіндегі соңғы кездесуін өткізеді. Ұлттық құрама өз алаңында Словакия командасын қабылдайды. Словакия топта бірінші орынды иеленіп үлгерді. Ал Қазақстан турнирді жеңіспен аяқтауға үмітті. BAQ.KZ тілшісі алдағы матчтың маңызына, командалардың турнирдегі нәтижелеріне шолу жасады.
Қазақстан құрамасының турнирдегі жолы
Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасының 2026/2027 жылғы маусымында С дивизионының үшінші тобында өнер көрсетті. Бұл топта ұлттық құрама Словакия, Молдова және Фарер аралдарымен кездесті.
Турнир Қазақстан үшін оңай болған жоқ. Алғашқы турда Фарер аралдарымен 1:1 есебімен тең түскен команда екінші кездесуде Словакиядан 1:2 есебімен жеңілді. Одан кейін өз алаңында Молдоваға 1:2 есебімен есе жіберіп, Фарер аралдарымен тағы да тең тарқасты – 2:2.
Бесінші турда Қазақстан құрамасы Молдоваға қонаққа барып, 1:2 есебімен жеңіліп қалды. Осылайша бес кездесуден кейін ұлттық құраманың еншісінде екі ұпай бар.
Қазір Қазақстан С дивизионының үшінші тобында соңғы орында тұр. Команда бес ойында екі рет тең түсіп, үш рет жеңілген.
Словакия топтағы көшбасшы
Ал Қазақстанның бүгінгі қарсыласы Словакия турнирді әлдеқайда сәтті өткізді. Команда бес кездесуде үш рет жеңіп, екі рет тең түсті. Нәтижесінде 10 ұпай жинап, топтағы бірінші орнын мерзімінен бұрын қамтамасыз етті.
Словакия құрамасы алғашқы турларда Молдова мен Қазақстанды жеңсе, Фарер аралдарымен екі кездесуде де тең түсті. Молдованы 4:0 есебімен ұтқан.
Осылайша Словакия В дивизионына жолдама алса, Қазақстан үшін бұл турнир жоғары нәтижеге қол жеткізе алған жоқ.
Бас бапкер не деді?
Қазақстан құрамасының бас бапкері Джон ван ’т Схип 15-қазанда өткен ойын алдындағы баспасөз мәслихатында Словакиямен өтетін кездесуге қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, команда бұған дейінгі бес матчтың нәтижесіне көңілі толмайды. Соған қарамастан, соңғы ойында барынша жақсы нәтиже көрсетуге ниетті.
Ертең Ұлттар лигасы аясындағы соңғы ойынымызды топ жеңімпазы атанған Словакия құрамасына қарсы өткіземіз. Әрине, осыған дейінгі бес матчтың нәтижесі біз күткендей болған жоқ. Бапкерлер штабы да, оның ішінде мен де, футболшылар да көңіліміз толмайтынын жасырмаймыз. Біз әрдайым барынша жоғары нәтижеге қол жеткізгіміз келеді. Топта фаворит болмағанымызды түсіндік, бірақ алдымызға бұдан да үлкен мақсаттар қойған едік. Ертеңгі соңғы ойында өз мүмкіндігімізді көрсетіп, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін барымызды саламыз. Бұл матчты өзіміз үшін, ең бастысы, Қазақстандағы жанкүйерлеріміз үшін жақсы нәтижемен аяқтау маңызды деп ойлаймын, – деді бас бапкер.
Бұған дейінгі кездесу қалай аяқталды?
Қазақстан мен Словакия құрамалары осы турнир аясында бұған дейін 29 қыркүйекте кездескен. Кошице қаласында өткен ойында алаң иелері 2:1 есебімен жеңіске жетті.
Бұл жолы ұлттық құрама өз жанкүйерлерінің алдында қарымта қайтаруға тырысады. Дегенмен Словакияның турнир бойындағы нәтижелері оның осал қарсылас емес екенін көрсетеді.
Қазақстан үшін негізгі міндет – қорғаныстағы қателіктерді азайтып, шабуылдағы мүмкіндіктерді тиімді пайдалану. Команда осыған дейінгі бес кездесудің барлығында гол соққанымен, қарсылас шабуылдарын тоқтатуда қиындықтарға тап болды.
Бүгінгі матчтың маңызы қандай?
Словакия топтағы бірінші орнын және В дивизионына жолдаманы қамтамасыз етіп қойды. Ал Қазақстан жоғары дивизионға көтерілу мүмкіндігінен айырылған. Соған қарамастан, соңғы турдағы нәтиже топтағы қорытынды орынға әсер етуі мүмкін.
Қазақстан құрамасы үшін бүгінгі кездесу – турнирді жақсы нәтижемен аяқтап, өз алаңындағы жанкүйерлеріне жеңіс сыйлаудың мүмкіндігі.
Айта кетейік, Қазақстан мен Словакия арасындағы кездесу бүгін сағат 20:00-де Астанадағы «Астана Арена» стадионында өтеді.