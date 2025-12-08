Қазақстан шығармашылық сектордағы анимацияны қолдауды кеңейтуде

Мәдениет және ақпарат министрлігі анимация жаңа Шығармашылық салаларды дамыту қорының басым бағыттарының бірі ретінде анықталғанын жариялады. Жаңа институционалдық модель анимациялық және балаларға арналған контент өндірісін кеңейтіп, жобалардың сапасын жақсартады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шығармашылық салаларды дамыту қоры ресурстарды анимациялық және балаларға арналған контент көлемін арттыруға бағыттайды.
Министрлік бірнеше жыл бұрын елде анимациялық контент өндіруге арналған инфрақұрылым іс жүзінде болмағанын, сондықтан алғашқы жүйелі қадамдар тек 2019 жылы, нақтырақ айтқанда, Қазақстанның алғашқы анимация орталығы ашылған кезде жасалғанын атап өтті.
Содан бері мамандар мен студиялар заманауи технологияны игеріп, өз жобаларын іске қоса бастады, ал үкімет институционалдық қолдау базасын құруды іске асырды.
Бұл ретте барлық шығармашылық салалық жобалар ашық байқау арқылы жүзеге асырылатынын атап өту маңызды. Бұл жүйе ең жоғары сапалы идеяларды таңдап, қаржыландыруды тек ең үздік жобаларға бөледі.
Сондай-ақ қорды тұрақты қаржыландыру көзделіп отыр, оған «Сәтті жұлдыз» операторының лотерея билеттерін сатудан түскен қаржының 3%-і пайдаланылады. Бұл қаражат анимациялық контент пен балаларға арналған фильмдер көлемін арттыруға, отандық студиялардың өсуіне жағдай жасауға, мамандарды оқытуға және шығармашылық индустрияның басқа да салаларын қолдауға жұмсалады.
Айта кететін жайт, қордың жаңа кеңсесі келесі жылдың басында ЭКСПО аумағында ашылады. Ол жобалар көрсетіліп, салалық іс-шаралар ұсынылатын заманауи көрме залы ретінде жобаланады.
Министрлік кеңсенің ашылуы және жаңа қаржыландыру тетіктерінің енгізілуі Қазақстанда толыққанды анимациялық және шығармашылық контент нарығын дамытудағы маңызды қадам болады деп күтеді.