Қазақстан шабандоздары 300 шақырымдық бәйгеде үздік шықты

5 Қыркүйек 2026, 11:27
АВТОР
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Туризм және спорт министрлігі 5 Қыркүйек 2026, 11:27
5 Қыркүйек 2026, 11:27
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Фото: Туризм және спорт министрлігі

VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өткен алыс қашықтықтағы ат жарысы — жорықта Қазақстан құрамасы үздік нәтиже көрсетіп, 1-орынға ие болды.

Шабандоздар мен тұлпарлар 300 шақырымдық қашықтықты 4 күн ішінде еңсеріп, мәреге бірінші болып жетті.

1-орын — Қазақстан

2-орын — Қырғызстан

3-орын — Қырғызстан


Қазақстан құрамасының жеңімпаздар құрамы:

- Ержан Ернар

- Төлебай Жарас

- Ыдырыс Жақсылық

- Реимбай Қанат

- Есен Ахмет

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