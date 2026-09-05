Қазақстан шабандоздары 300 шақырымдық бәйгеде үздік шықты
5 Қыркүйек 2026, 11:27
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5 Қыркүйек 2026, 11:275 Қыркүйек 2026, 11:27
101Фото: Туризм және спорт министрлігі
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өткен алыс қашықтықтағы ат жарысы — жорықта Қазақстан құрамасы үздік нәтиже көрсетіп, 1-орынға ие болды.
Шабандоздар мен тұлпарлар 300 шақырымдық қашықтықты 4 күн ішінде еңсеріп, мәреге бірінші болып жетті.
1-орын — Қазақстан
2-орын — Қырғызстан
3-орын — Қырғызстан
Қазақстан құрамасының жеңімпаздар құрамы:
- Ержан Ернар
- Төлебай Жарас
- Ыдырыс Жақсылық
- Реимбай Қанат
- Есен Ахмет
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