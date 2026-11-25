Қазақстан-Қырғызстан шекарасындағы өткізу пунктінде құрылыс жұмыстары жүргізіледі
Азаматтар мен тасымалдаушылар маршруттарды жоспарлау кезінде уақытша шектеулерді ескергендері жөн.
Жобаны іске асыру өткізу пунктінің өткізу қабілетін арттыруға, тексеру рәсімдерін жақсартуға және мемлекеттік шекарадан өту жағдайларын ыңғайлы етуге мүмкіндік береді.
2025 жылдың қорытындысы бойынша «Сыпатай батыр» өткізу пункті арқылы 326,8 мың көлік құралы мен 850 мың адам өткен.
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2026 жылғы 25 қарашада басталады. Құрылыс кезеңінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның «Сыпатай батыр» және Қырғызстанның «Чалдыбар» шекаралас өткізу пункттері арқылы көлік құралдарының барлық түріне қозғалыс уақытша шектеледі. Жұмыстарды жүргізу мерзімі алдын ала шамамен алты айды құрайды.
Жаяу жүргіншілер үшін қоршаулармен және ескерту белгілерімен жабдықталған уақытша қауіпсіз өту жолдары ұйымдастырылады. Бұл жолдар құрылыс жұмыстары мен құрылыс техникасы қозғалысы аймағынан тыс орналасады.
Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы көлік қатынасын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында тасымалдаушылар қолданыстағы балама өткізу пункттерін пайдалана алады. Олар: «Қордай», «Қарасу», «Аухатты», «Сортөбе» және «Айша-Бибі».
Өткізу пунктін жаңғырту азаматтар мен тасымалдаушылар үшін қолайлы жағдай жасауға, трансшекаралық сауданы дамытуға және екі ел арасындағы көлік-логистикалық байланыстың тиімділігін арттыруға бағытталған.
Азаматтар мен тасымалдаушылар маршруттарды жоспарлау кезінде уақытша шектеулерді ескергендері жөн.
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