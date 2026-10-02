Қазақстан қоржынына 12-алтын: таеквондодан Тамерлан Төлеулес чемпион атанды
58 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Тамерлан Төлеулес финалда Филиппин спортшысын жеңіп, Қазақстан қоржынына Азия ойындарының 12-алтын медалін салды.
Таеквондодан Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Тамерлан Төлеулес Жапонияның Айчи–Нагоя қаласында өтіп жатқан ХХ жазғы Азия ойындарының чемпионы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
58 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен қазақстандық спортшы финалда Филиппин өкілі К. Барбосамен кездесіп, жеңіске жетті.
Бұл – Қазақстан құрамасының қазіргі Азия ойындарындағы 12-алтын медалі.
Тамерлан Төлеулес турнир барысында жоғары шеберлік танытып, шешуші жекпе-жекте жеңіске жетті. Оның жеңісі қазақстандық таеквондо мектебінің құрлықтағы нәтижесін толықтырды.
Қазақстанда таеквондоны дамыту, спорт резервін даярлау және жас спортшылардың кәсіби өсуіне жағдай жасау бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Ұлттық құраманы ірі халықаралық жарыстарға дайындау және спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға басымдық берілуде.
Тамерлан Төлеулестің жеңісі ұлттық құраманың жүлде қоржынын тағы бір алтын медальмен толықтырды.
Бұған дейін бүгін 70 келіге дейінгі салмақта Төрехан Сабырхан чемпион атанған болатын. Ол финалда Иордания боксшысы Зейад Ишашты 5:0 есебімен жеңді.
Сондай-ақ, Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Айбек Оралбай Жапонияның Айчи–Нагоя қаласында өтіп жатқан ХХ жазғы Азия ойындарында чемпион атанды. Финалдық жекпе-жекте қазақстандық боксшы Өзбекстан өкілі Жахонгир Зокировпен кездесті. Жекпе-жек қорытындысы бойынша Айбек Оралбай алтын медаль иеленді.