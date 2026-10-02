Айбек Оралбай – бокстан Азия ойындарының чемпионы
Айбек Оралбай Азия ойындарының финалында Өзбекстан өкілі Жахонгир Зокировты жеңіп, Қазақстан қоржынына бокстан екінші алтын медальді салды.
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Айбек Оралбай Жапонияның Айчи–Нагоя қаласында өтіп жатқан ХХ жазғы Азия ойындарында чемпион атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Финалдық жекпе-жекте қазақстандық боксшы Өзбекстан өкілі Жахонгир Зокировпен кездесті. Жекпе-жек қорытындысы бойынша Айбек Оралбай алтын медаль иеленді.
Бұл – Қазақстан құрамасының Азия ойындарындағы бокстан алған екінші алтын жүлдесі. Бұған дейін 70 келіге дейінгі салмақта Төрехан Сабырхан чемпион атанған болатын. Ол финалда Иордания боксшысы Зейад Ишашты 5:0 есебімен жеңді.
Осылайша, Айчи–Нагоядағы додада Қазақстанның екі боксшысы да финалда жеңіске жетіп, ел қоржынына алтын медаль салды.
Айбек Оралбайдың жеңісі қазақстандық боксшылардың Азия ойындарындағы нәтижесін толықтыра түсті. Қазақстан бокс мектебі құрлықтағы жетекші мектептердің бірі саналады.
Спорт және туризм министрлігінің мәлімдеуінше, елімізде ұлттық құраманы және спорт резервін даярлау жүйесі кезең-кезеңімен жетілдіріліп, спортшыларды ғылыми-әдістемелік және медициналық-биологиялық сүйемелдеуге баса назар аударылуда. Сонымен қатар ірі халықаралық жарыстарға сапалы дайындалуға қажетті жағдай жасау және қазақстандық боксшылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағытындағы жұмыстар күшейтілді.
Айчи–Нагоядағы Азия ойындарында Төрехан Сабырхан мен Айбек Оралбайдың чемпион атануы Қазақстан құрамасының бокс турниріндегі нәтижесін айқындап отыр.