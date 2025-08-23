Қазақстан Қарулы күштерінің шығармашылық ұжымы Мәскеуде зор қошеметке ие болды

Қазақстан Қарулы күштерінің Ұлттық әскери-патриоттық орталығына қарасты Орталық әскери оркестр мен Орталық ансамбльдің музыканттары мен әртістері Мәскеуде өткен XVII Халықаралық "Спасск мұнарасы – 2025" әскери-музыкалық фестивалінде табысты өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, іс-шара Ұлы Жеңістің 80 жылдығына арналды.
Ресей Федерациясының басты сахнасы — Қызыл алаңда Қазақстан Қорғаныс министрлігінің Құрмет қарауылы ротасы қазақ әндерінен құралған попурри әуенінің сүйемелдеуімен әсерлі дефиле ұсынды. Бұл көрініс көрермендер тарапынан ыстық ықылас пензор қошеметке бөленді.
Орталық әскери оркестрдің орындауындағы дала сарыны — қазақтың ұлттық әуендері менкеңестік кезеңнен танымал шығармалар Ресей жұртшылығына да етене таныс болып шықты. Көрермендер ерекше әсер алғанын жасырмады.
Биыл Кеңес Одағының Батыры, аты аңызға айналған мерген Әлия Молдағұлованың туғанына 100 жыл толуына орай «Жас сарбаз» балалар шығармашылық студиясының тәрбиеленушісі, халықаралық байқаулардың лауреаты Жасмина Түзелова «Әлия» әнін орындап, көрермендерге ерекше көңіл-күй сыйлады. Сейдолла Бәйтерековтің бұл туындысы осыдан 50 жыл бұрын Болгарияда өткен халықаралық фестивальде «Жыл әні» атанып, қазақ музыкасының шетелге кең таралуына жол ашқан еді.
Қазақстан Қарулы күштері әскери оркестрлер қызметінің бастығы – бас әскери дирижер подполковник Алмас Ибрагимов:
Фестивальдің тақырыбына сай, біз Мәскеуге Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ композиторы Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларынан құралған попурри — “Туған ел”, “Саржайлау” және “Өз елім” әндерін ала келдік, — деп атап өтті.
Биыл 30 жылдығын атап өтіп жатқан Қазақстан Қарулы күштері Орталық әскери оркестрінің бұлөнер көрсетуі Қызыл алаңдағы көрермендер тарапынан зор қошеметке иеболды. Этникалық сарындарға бай композициялар көрермендер үшін тосын болмаса да, шынайы әсер мен ерекше эмоция сыйлады.
Айта кетейік, XVII Халықаралық «Спасск мұнарасы» әскери-музыкалық фестиваліне Ресеймен қатар Азия, Африка және Еуропа елдерінен келген 25 шығармашылық ұжым қатысуда. Фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі Ресейдің Мемлекеттік туы күніне орай ұйымдастырылды.