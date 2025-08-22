Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан Президентін Қырғызстанда салтанатты түрде қарсы алды

Бүгiн, 11:22
170
Ақорданың баспасөз қызметі
PHOTO
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

"Ынтымақ Ордо" резиденциясында Қырғыз Республикасына ресми сапармен келген Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қазақстан Президентін Қырғызстанда салтанатты түрде қарсы алды

Президенттер бір бірімен амандасқаннан кейін екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров сап түзеген сарбаздардың алдынан жүріп өтті, - делінген Ақорда ақпаратында. 

Қазақстан Президентін Қырғызстанда салтанатты түрде қарсы алды

Бұдан кейін мемлекеттер басшылары ресми делегация мүшелерін таныстырып, келіссөз залына барды.

Қазақстан Президентін Қырғызстанда салтанатты түрде қарсы алды

Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары "Ата бейіт" ұлттық тарихи-мемориалдық кешеніне зиярат етуден басталғанын хабарладық. 

