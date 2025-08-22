Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаевтың Қырғызстанға ресми сапары басталды

Бүгiн, 10:06
188
Ақорданың баспасөз қызметі
PHOTO
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары "Ата бейіт" ұлттық тарихи-мемориалдық кешеніне зиярат етуден басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Мұнда Отанына әр кезеңде қалтқысыз қызмет еткен қырғыз халқының даңқты перзенттері, сталиндік репрессия құрбандары жерленген. Кешенге "Ата бейіт" атауын жазушы Шыңғыс Айтматов ұсынған, - делінген Ақорда хабарламасында.

Мемлекет басшысы мемориалдық кешен аумағындағы 1916 жылғы үркіншілік құрбандарына арналған ескерткішке гүл шоғын қойды.

Сондай-ақ Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қырғыз халқының кемеңгер жазушысы Шыңғыс Айтматовтың бейітіне зиярат етіп, қаламгердің рухына Құран бағыштады.

