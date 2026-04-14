Қазақстан паспорты әлемдік рейтингте жоғарылады: Қазақстандықтар 80-ге жуық елге визасыз саяхаттайды
Қазақстан паспортының әлемдік рейтингтегі позициясы жақсарды.
Қазақстан паспорты Henley Passport Index әлемдік рейтингінде өз позициясын нығайтты. 2026 жылғы жаңартылған мәліметтер бойынша, еліміз 57-орынға көтерілді, ал Қазақстан азаматтары 78 мемлекетке визасыз бара алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстанның орны қандай?
Henley & Partners жаңартылған индексіне сәйкес, қазақстандық төлқұжат жаһандық рейтингтегі позициясын нығайтуды жалғастыруда. Егер 2023 жылы Қазақстан 70-орында болса, 2024 жылы - 66-орынға, 2025 жылы - 61-орынға, ал қазір 57-сатыға көтерілді. Осылайша, соңғы 2,5 жыл ішінде еліміздің паспорты 13 позицияға алға жылжыды.
Рейтингте еліміз Боливия мен Беларусьтен жоғары орналасты, бірақ Косово мен Қытайға жол берді.
Орталық Азияның басқа елдері қай орында?
Өңір елдерінің арасында Қазақстан тізімнің орта шенінде тұр. Сонымен, Қырғызстан мен Өзбекстан 73-орынды бөлісті - бұл елдердің азаматтары 59 мемлекетке визасыз бара алады. Тәжікстан 53 елге қолжетімділікпен 79-сатыға жайғасты, ал Түрікменстан 87-орынға тұрақтады (45 ел).
Ресей 113 бағытпен 44-қатарда, Беларусь - 58-орында, Әзербайжан 67 елмен 66-позицияда орналасты.
Ең қуатты және ең әлсіз төлқұжат
Рейтинг көшбасшысы - Сингапур болды, оның төлқұжаты 192 елге визасыз саяхаттауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Жапония мен Оңтүстік Корея азаматтары 187 мемлекетке визасыз бара алады. Толық тізім келесідей:
-
Сингапур;
-
Жапония;
-
Оңтүстік Корея;
-
БАӘ;
-
Швеция;
-
Бельгия;
-
Дания;
-
Финляндия;
-
Франция;
-
Германия;
-
Ирландия;
-
Италия.
Ең аз еркін қозғалыс мүмкіндігі бар Ауғанстан паспорты екен. Ол небәрі 24 мемлекетке ғана қолжетімділікпен тізімнің ең соңғы сатысында орналасты. Сондай-ақ тізімнің соңында келесі елдер тұр:
-
Ауғанстан;
-
Сирия;
-
Ирак;
-
Йемен;
-
Пәкістан;
-
Сомали;
-
Солтүстік Корея;
-
Непал;
-
Бангладеш;
-
Эритрея;
-
Шри-Ланка;
-
Палестина.
Henley төлқұжаттар индексі - бұл еркін қозғалыстың жаһандық рейтингі. Ол белгілі бір елдің паспортымен қанша мемлекет пен аумаққа визасыз баруға болатынын көрсетеді. 2025 жылғы жаңартылған нұсқада бүкіл әлем бойынша 199 паспорт пен 227 бағыт ескерілген.
Есептеу үшін визалық ережелерге негізделген ұпайлар жүйесі қолданылады:
-
Егер азамат елге визасыз кіре алса, паспортқа 1 ұпай беріледі;
-
Егер виза келген бойда (visa on arrival), қонақ рұқсаты немесе электронды кіру рұқсаты (ETA) берілсе және олар баратын елдің үкіметінен алдын ала мақұлдауды қажет етпесе - 1 ұпай;
-
Егер сапар алдында виза немесе e-Visa рәсімдеп, билік өкілдерінің мақұлдауын алу қажет болса, паспортқа 0 ұпай беріледі.
Еске салайық, бұған дейін шетелде паспорт алу жеңілдейтіні хабарланды. Енді қазақстандықтар құжатты екі есе жылдам рәсімдей алады.
2026 жылы паспорт, куәлік және жүргізуші құжатын жасату қанша теңге тұрады?
Қос азаматтыққа қатысты талап күшейеді: Жаңа норма нені өзгертеді?
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
- Блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды
- Алматыда дәрігерлер маңдайына қайшы қадалып қалған баланы құтқарды
- Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалуда