Қазақстан Орталық Азияда алғашқы биткоин қорын іске қосты

Қазақстан цифрлық қаржы саласында маңызды қадам жасады: инвестициялық компания Fonte Capital Орталық Азиядағы алғашқы споттық биткоин-ETF қорын іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Coindesk.com дерегінше, BETF тикерімен жаңа қор бүгін Астана халықаралық биржасында (AIX) саудаға шығып, жергілікті және шетелдік инвесторлар үшін қолжетімді болды.
Қор толықтай нақты биткоинмен қамтамасыз етілген. Цифрлық активтерді сақтау қызметін америкалық BitGo Trust компаниясы атқарады. Ол активтерді 250 миллион долларға дейінгі сомаға сақтандырған.
Өнім АҚШ долларымен номинацияланған және криптоинвестицияларға қолайлы юрисдикция мен сыртқы саяси тәуекелдерден қорғаныс ұсынатын Астана халықаралық қаржы орталығының (AIFC) қадағалауымен жұмыс істейді.
BETF инвесторларға криптобиржаларды пайдаланбай немесе жеке кілттерді сақтамай-ақ биткоинге қауіпсіз инвестиция салу мүмкіндігін береді.
Қордың іске қосылуы Қазақстанның өңірде криптовалюта құралдарын енгізудегі көшбасшылығын айқындайды және елге қосымша халықаралық капитал тартуға жол ашуы мүмкін.
Споттық биткоин-ETF – бұл негізгі актив ретінде нақты биткоинге ие биржалық қор түрі.
Орталық Азиядағы көршілес мемлекеттер – Өзбекстан мен Қырғызстан криптовалютаға қатысты сақ саясат ұстанып отыр. Бұл Қазақстанды өңірдегі криптоинвестициялар үшін ең ашық нарыққа айналдырады. Қаржы секторын әртараптандыруға ұмтылған ел үшін реттелетін криптопродукті іске қосу шетелдік капиталды тартуға және жергілікті нарықты жаһандық цифрлық экономикаға интеграциялауға мүмкіндік береді.
BETF дебюті Қазақстанды АҚШ, Канада және Гонконг сияқты споттық биткоин-ETF-ті мақұлдаған елдер қатарына қосты.