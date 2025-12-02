Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан оқушылары халықаралық олимпиадада алты медаль иеленді

Бүгiн, 00:50
109
Бөлісу:
Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
Фото: Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі

Сочиде өткен жасөспірімдер арасындағы IJSO-2025 халықаралық жаратылыстану олимпиадасы өз мәресіне жетті. Білім додасына әлемнің 21 елінен 120-дан астам оқушы қатысып, физика, химия және биология пәндері бойынша өз білімдерін сынға салды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан құрамасы алты оқушыдан және үш жетекшіден тұрды. Олар жарыс қорытындысы бойынша 100% нәтиже көрсетіп, алты медаль жеңіп алды.

Қазақстан оқушылары халықаралық олимпиадада алты медаль иеленді

Күміс медаль иегерлері:

  • Ратмир Кутырев – Алматы қаласындағы РФММ 10-сынып оқушысы;
  • Даниил Перепелица – Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған №8 лицей-мектебінің 9-сынып оқушысы;
  • Мухаммад Сыздықов – Жамбыл облыстық дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 10-сынып оқушысы.

Қола медаль иегерлері:

Тимур Алпысбаев – Астана қаласындағы "NURORDA" мектеп-лицейінің 9-сынып оқушысы;

  • Ерасыл Дүйсенбеков – Абай облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған Білім-инновация лицейінің 10-сынып оқушысы;
  • Нұрсейіт Сейтқазиев – Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған мамандандырылған Білім-инновация лицей-интернатының 9-сынып оқушысы.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Индонезияда су тасқынынан 502 адам көз жұмды
Келесі жаңалық
Түркия ЕО-ға қосылуы мүмкін: Германия қолдау көрсетуге ниетті
Өзгелердің жаңалығы