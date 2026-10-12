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  • Қазақстан өнеркәсібі: 1 226 жоба, 8,7 трлн теңге инвестиция және 106,8 мың жұмыс орны

Қазақстан өнеркәсібі: 1 226 жоба, 8,7 трлн теңге инвестиция және 106,8 мың жұмыс орны

12 Қазан 2026, 07:22
АВТОР
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pixabay 12 Қазан 2026, 07:22
12 Қазан 2026, 07:22
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Фото: pixabay

2019–2026 жылдары Қазақстанда 8,7 трлн теңгеге 1 226 өнеркәсіптік жоба жүзеге асырылып, 106,8 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Машина жасау, автомобиль өндірісі және арнайы экономикалық аймақтарды дамыту елдің өндірістік әлеуетін арттырып, отандық өнімнің экспорттық мүмкіндіктерін кеңейтуге жол ашты.

Қазақстанда 8,7 трлн теңгеге 1 226 өнеркәсіптік жоба іске асырылды

2019–2026 жылдар аралығында Қазақстанда жалпы инвестиция көлемі 8,7 трлн теңгені құрайтын 1 226 өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106,8 мың тұрақты жұмыс орны құрылды.

Машина жасау, мұнай-газ химиясы, металлургия, тамақ және химия өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру және басқа да салаларда жаңа өндірістік қуаттар іске қосылды. Елде автомобильдер мен автокомпоненттер, полипропилен, автомобиль шиналары, табақ шыны, ферроқорытпалар және тұрмыстық техника өндірісі жолға қойылды.

Қазақстанның машина жасау саласы: 187 жаңа жоба және 25 мыңнан астам жұмыс орны

2019–2026 жылдары машина жасау саласында 187 жоба іске асырылып, 25 603 тұрақты жұмыс орны құрылды.

Еліміздің әртүрлі өңірлерінде күштік трансформаторлар, тракторлар, автобустар, карьерлік және жол-құрылыс техникасын өндіретін қуаттар іске қосылды. Автомобиль жасау мен автокомпоненттер өндірісін дамыту да жеке бағыт ретінде қамтылды. Іске асырылған жобалар электротехникалық жабдықтардан бастап көлік техникасына дейінгі машина жасау саласының әртүрлі сегменттерін қамтиды.

Қазақстанда бес мыңнан астам жұмыс орны ашылған жаңа автомобиль өндірістері іске қосылды

2025 жылы Алматы қаласында Astana Motors Manufacturing Kazakhstan зауытында Chery, Changan және Haval маркалы автомобильдер өндіру жобасы жүзеге асырылды. Инвестиция көлемі 182 млрд теңгені құрап, 3,6 мың жұмыс орны құрылды. Кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 120 мың автомобиль шығаруға жетеді.

Сондай-ақ Қостанай облысында ірі жобалардың бірі жүзеге асырылып, KIA Qazaqstan зауыты пайдалануға берілді. Инвестиция көлемі 131,5 млрд теңгені құрап, 1,5 мың жұмыс орны ашылды. Кәсіпорын жыл сайын 70 мың автомобиль шығаруға есептелген.

Екі жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі 313,5 млрд теңгені құрады. Олардың өндірістік қуаттары жылына 190 мыңға дейін автомобиль шығаруға мүмкіндік береді. Жобаларды іске асыру аясында 5,1 мың жұмыс орны қарастырылған. Екі кәсіпорын да Қазақстанның автомобиль өнеркәсібін дамыту жөніндегі іске асырылған бастамалар қатарына енді.

2026 жылы Қазақстанда 1,7 трлн теңгеге 200 өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланған

Ағымдағы жылы Қазақстанда жалпы сомасы шамамен 1,7 трлн теңгені құрайтын 200 өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланған. Шамамен 17,3 мың тұрақты жұмыс орнын құру күтілуде.

Анықтамадағы деректерге сәйкес, 2026 жылы қазірдің өзінде 100 өнеркәсіптік жоба іске қосылып, олардың аясында 7 029 жұмыс орны құрылды. Жоспарланған бастамаларды іске асыру өндірістік қуаттарды одан әрі пайдалануға беруді және тұрақты жұмыс орындарын құруды көздейді.

Қазақстанның АЭА-ларында 16 трлн теңгеге жуық өнім өндірілді

Қазақстанда 18 арнайы экономикалық аймақ жұмыс істейді, оның ішінде 2025–2026 жылдары құрылған төрт жаңа алаң бар. Бизнеске ұсынылатын жағдайлар, инженерлік инфрақұрылым және мемлекеттік қолдау шаралары ауқымды жобаларды жүзеге асыруға әрі бәсекеге қабілетті отандық өнім шығаруға мүмкіндік берді.

Мемлекет бизнеске өндірістерді іске қосуды жеделдетуге, заманауи технологияларды енгізуге және экспорттық жеткізілімдерді кеңейтуге көмектеседі. АЭА аумақтарында барлығы 561 инвестициялық жоба іске асырылды. Тартылған инвестициялардың жалпы көлемі 11,5 трлн теңгені құрап, 38 мыңнан астам жұмыс орны құрылды. 15,9 трлн теңгеге өнім өндірілді, оның 1,1 трлн теңгесі экспортқа тиесілі.

Елдің экспорттық әлеуетін нығайтуға ықпал ететін ірі жобалардың қатарында:

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағында іске қосылған елдегі алғашқы газ-химия кешені. Кешен елдің мұнай-газ химиясы кластерін қалыптастырудағы маңызды кезеңге айналды. KPI жобалық қуаты жылына 500 мың тонна полипропилен өндіруге жетеді. Бұл ішкі нарықты қамтамасыз етуге және республиканың экспорттық әлеуетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 366,2 млрд теңгеге өнім өндірілді.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС – «Астана жаңа қала» арнайы экономикалық аймағындағы негізгі жобалардың бірі. Кәсіпорынның қуаты жылына 25 тонна аффинирленген алтын және 50 тонна күміс өндіруге жетеді. Жобаны іске асыру Қазақстан ішінде бағалы металдарды өңдеудің толық циклін қамтамасыз етуге және металлургия саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда зауытта 8,8 трлн теңгеден астам өнім өндірілді.

«СМИТ Центральная Азия» ЖШС «Сарыарқа» арнайы экономикалық аймағының аумағында мұнай-газ, коммуналдық және энергетика салаларына арналған құбырлар мен фасонды бұйымдардың жетекші өндірушілерінің бірі болып табылады. Кәсіпорынның қуаты жылына 30 мың тонна өнім шығаруға жетеді. Мұнда халықаралық сапа талаптарына сәйкес келетін жылу оқшауланған құбыр жүйелері өндіріледі. Өндірілген өнім көлемі 33,64 млрд теңгеге жетті.

«Түркістан тоқыма» ЖШС (Lihua Group) Түркістан облысындағы «Turan» арнайы экономикалық аймағының аумағында мақта-тоқыма кешенін дамытып келеді. 2025 жылғы желтоқсанда өндірістің бірінші кезеңі іске қосылып, 430 жұмыс орны құрылды. Кешен толық қуатына шыққаннан кейін жыл сайын 11,4 мың тонна иірімжіп, 47,3 млн шаршы метр мата, 2 млн төсек-орын жиынтығы және 4 млн көрпе өндіру жоспарланған. Өндірісті дамыту отандық мақтаны дайын тоқыма өнімдеріне дейін өңдеуге және экспорттық жеткізілімдерді кеңейтуге мүмкіндік береді.

Жамбыл облысындағы «Jibek Joly» арнайы экономикалық аймағында жүгеріні терең өңдеуге арналған «Shengtai Biotech» ЖШС (Fufeng Group) зауытының бірінші кезеңі іске қосылды. Бірінші кезектің қуаты жылына 500 мың тонна жүгеріні өңдеуге жетеді. Жоба крахмал, аминқышқылдары және жемшөп қоспаларын өндіруді көздейді. Кешенді дамыту ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу тереңдігін арттыруға және қосылған құны жоғары өнімдерді шетелдік нарықтарға жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаның барлық кезеңдерін іске асыру шамамен 1,5 мың тұрақты жұмыс орнын құруды көздейді.

Осылайша, арнайы экономикалық аймақтар ірі өнеркәсіптік жобаларды іске асыруға және Қазақстан экономикасын дамытуға кең мүмкіндіктер ашады. АЭА мен индустриялық аймақтардың қызметін QazIndustry үйлестіреді.

 
 

 

 

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