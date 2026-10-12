Қазақстан өнеркәсібі: 1 226 жоба, 8,7 трлн теңге инвестиция және 106,8 мың жұмыс орны
12 Қазан 2026, 07:22
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12 Қазан 2026, 07:2212 Қазан 2026, 07:22
124Фото: pixabay
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