Қазақстан мұнай тасымалында негізгі бағытты белгіледі
Еліміз мұнай саласын дамытудың басым бағыттарын CERAWeek конференциясында таныстырды.
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстанның мұнай саласындағы ахуал туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Халықаралық энергетикалық конференция CERAWeek аясында ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов «Мұнай нарығының жаһандық болжамы: негізгі факторлар мен геосаяси турбуленттік» сессиясына қатысты.
Талқылау барысында ведомство басшысы Қазақстанның мұнай саласының қазіргі жағдайын таныстырды. Елдің жаһандық нарықта сенімді энергия жеткізуші ретіндегі позициясын сақтау атап өтілді.
Министр саланың алдында тұрған негізгі мәселелерді атап көрсетті. Оларға энергетикалық қауіпсіздік, соның ішінде Каспий құбыр консорциумы (КҚК) тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мәселелері кіреді, ол арқылы Қазақстан мұнайының негізгі бөлігі экспортталады.
Бұл маршруттың үздіксіз жұмыс істеуі ұлттық экономика үшін өте маңызды екені ерекше атап өтілді.
Сонымен қатар Қазақстан экспорт бағыттарын әртараптандыру саясатын жүйелі түрде жүзеге асыруда, оның ішінде Қытай Халық Республикасына бағытталған маршруттарды дамыту да қарастырылған. Алайда КҚК экономикалық тиімділігі жоғары және басым тасымалдау арнасы болып қала береді.
Сөз сөйлеу барысында мұнай-газ саласындағы инвестициялық климатты жақсарту мәселелеріне де ерекше көңіл бөлінді. Министр жаңа инвестицияларды геологиялық барлау және көмірсутектерді өндіру саласына тартуға арналған салықтық жеңілдіктерді қарастыратын Жақсартылған үлгілік келісімнің жұмыс істеп тұрғанын атап өтті.
Сондай-ақ мұнай-химия саласын дамытуға арналған стратегиялық жоспарлар да көрсетілді. Қазақстан мұнай өңдеу қуатын екі есеге арттыруды жоспарлап отыр, бұл тек ішкі нарықты қамтамасыз етіп қана қоймай, Орталық Азия өңірінде мұнай өнімдерін жеткізуші ретіндегі елдің позициясын нығайтуға мүмкіндік береді.
Қазақстанның CERAWeek конференциясына қатысуы елдің халықаралық энергетикалық қауымдастықпен белсенді диалог жүргізуге және жаһандық сын-қатерлер мен геосаяси турбуленттік жағдайында теңдестірілген саясатты ілгерілетуге ұмтылысын растайды.
Ең оқылған:
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды