Қазақстан мен Сербия әскери-техникалық ынтымақтастықты нығайтады

7 Қазан 2026, 11:41
АВТОР
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Жасанды интеллекет 7 Қазан 2026, 11:41
7 Қазан 2026, 11:41
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Фото: Жасанды интеллекет

Құрылтай 2023 жылғы 29 қарашада Белград қаласында жасалған Қазақстан мен Сербия Үкіметтері арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Құжат Қазақстан мен Сербия арасында тең құқылық негізінде және екі елдің ұлттық заңнамасына сәйкес өзара тиімді әскери-техникалық ынтымақтастықты бекітуге және дамытуға бағытталған.

Келісім аясында әскери мақсаттағы өнімді екі елдің бір-біріне жеткізуі көзделіп отыр. Оған қару-жарақ пен әскери техника, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, ынтымақтастық барысында әзірленген немесе берілген зияткерлік қызмет нәтижелері, соның ішінде оларға арналған айрықша құқықтар, әскери-техникалық саладағы ақпарат пен құжаттама жатады.

Келісімді ратификациялау Қазақстанның қорғаныс-өнеркәсіп кешенін одан әрі дамыту үшін қолайлы жағдай туғызуға тиіс.

Айта кетейік, Қазақстан мен Сербия қару-жарақ пен әскери техниканы бірлесіп сынамақ.

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