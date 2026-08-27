  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қазақстан мен Сауд Арабиясы әуе қатынасын жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтті

Қазақстан мен Сауд Арабиясы әуе қатынасын жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтті

Аталған келісім сауда-экономикалық және іскерлік байланыстарды одан әрі дамытуға, инвестициялар тартуға, сондай-ақ туристік және мәдени ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді.

27 Тамыз 2026, 08:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
gov/kz 27 Тамыз 2026, 08:55
27 Тамыз 2026, 08:55
198
Фото: gov/kz

2026 жылғы 26 тамызда Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы Корольдігі) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сауд Арабиясы Корольдігінің Үкіметі арасындағы Әуе қатынасы туралы келісімге қол қою рәсімі өтті.

Құжатқа қол қою азаматтық авиация саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны нығайтып, екі ел арасындағы тұрақты әуе қатынасын одан әрі дамытуға қосымша мүмкіндіктер ашты.

Қол қою рәсіміне Қазақстан Республикасы Көлік вице-министрі Талғат Ластаев және Сауд Арабиясы Корольдігінің Азаматтық авиация бас басқармасы президентінің міндетін атқарушы Сулейман бин Ахмед Альбассам қатысты.

Аталған келісім сауда-экономикалық және іскерлік байланыстарды одан әрі дамытуға, инвестициялар тартуға, сондай-ақ туристік және мәдени ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді.

Қол жеткізілген уағдаластықтар аясында тараптар тұрақты рейстердің рұқсат етілген санын аптасына 28 рейстен 70 рейске дейін ұлғайтты.

Қол жеткізілген уағдаластықтар негізінде әуе тасымалдаушылары Астана мен Эр-Рияд арасында тікелей тұрақты рейстер ашуды, сондай-ақ Сауд Арабиясының басқа қалаларына орындалатын бағыттардың санын арттыруды жоспарлап отыр.

Ең оқылған:

Наверх